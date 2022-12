Volles Programm vor Weihnachten: Kultur im Jahres-Schlussspurt

Metropolregion. DONNERSTAG

Martha Argerich spielt mit den Mannheimer Philharmonikern

Mannheim. Die 81-jährige ist einer d e r Stars des klassischen Klaviers: Martha Argerich. Die gebürtige Argentinierin

Tanzstück „Nüsseknacker“ am Mannheimer Nationaltheater ausverkauft

Mannheim. Die Premiere des weihnachtlichen Tanzstücks „Nüsseknacker“ am Donnerstag, 15. Dezember, im Tanzhaus des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) sowie alle weiteren sechs Dezember-Vorstellungen sind bereits ausverkauft. In Anlehnung an die klassische Vorlage von Tschaikowskis „Nussknacker“ entwirft Tanz-Intendant Stephan Thoss dabei „eine weihnachtliche Familiengeschichte samt kindlicher Vorfreude auf die alljährliche Geschenkeflut, elterlicher Sorge um Perfektion und verführerischer Reise durch eine skurrile Traumwelt“, so das NTM. Anlässlich des 99. Geburtstags des 2012 verstorbenen Humor-Meisters Loriot wird diese Adaption zum „Nüsseknacker“, in dem es „9,9 Rätsel“ - alias Zitate aus bekannten Sketchen Loriots - zu entdecken gilt.

Indie-Folk-Band Black Sea Dahu spielt in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. „Es geht um alle Arten von Beziehungen: Liebe, Familie, Gesellschaft… Aber im Grunde ist es ein leidenschaftlicher und offener Liebesbrief an die Musik“, schreibt die Alte Feuerwache Mannheim über „I Am My Mother“, das neue Album der schweizerischen Indie-Folkband Black Sea Dahu, die sich um die Singer-Songwriterin Janine Cathrein und ihre Geschwister Vera und Simon gruppiert. Wobei Letzterer mittlerweile nicht mehr bei den Live-Auftritten dabei sein soll, wie man liest. Die anderen aber spielen am Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr, in der Feuerwache. Was man dazu vielleicht noch wissen sollte: Der Dahu ist ein Schweizer Fabelwesen, ein bisschen wie unsere Elwetritsch. Und: An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro, im Webshop 23 Euro (plus Gebühr). Infos: altefeuerwache.com

Black Sea Dahu, „In Case I Fall For You“:

Musikkabarettist Lars Reichow gibt „Wunschkonzert“ im Mannheimer Capitol

Mannheim. Sein Best-of-Programm namens „Wunschkonzert“ stellt der Musikkabarettist Lars Reichow am Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol vor. Reichow, „der vielfache Preisträger, Radio- und Fernsehmoderator zeigt die ganze Bandbreite seines künstlerischen Potentials als Kabarettist, Comedian, Pianist und Sänger“, stellt die Veranstaltungsankündigung hierfür in Aussicht. Karten für den „Klaviator“, wie der Unterhaltungskünstler bisweilen auch genannt wird, gibt es in zwei Kategorien für 27,20 oder 31,60 Euro, die Capitol-Tickethotline hat die Nummer 0621/3367333. Im Webshop sind Karten zum Preis von 29,70 oder 34,10 Euro (zum Selbstausdrucken) erhältlich. Zur Show: capitol-mannheim.de

Jazzclub Ella & Louis präsentiert musikalische Delikatessen

Mannheim. So musikalisch wie genießerisch präsentiert sich das Programm des Mannheimer Jazzclubs Ella & Louis der kommenden Tage - mit denen zugleich die diesjährige Konzertsaison endet. Zunächst stellt dort Vibraphonist Dizzy Krisch seine „Vibraphone Diaries“ vor - dabei blättert er in den musikalischen Tagebüchern der großen Vibraphonisten des Jazz, wie Lionel Hampton, Milt Jackson oder Bobby Hutcherson. Begleitet wird er dabei von Anselm Krisch am Klavier, Karoline Höfler am Bass und Ferenc Mehl am Schlagzeug. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro an der Abendkasse 22 Euro. „Aktuell leider ausverkauft. Kontaktieren Sie uns für die Warteliste“, schreibt der Club mit Blick auf das Konzert von Jazzsängerin Lyambiko und ihrer Band am Freitag, 16. Dezember. Bei freiem Eintritt findet die Young Talents Jazz Bar am Samstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr statt - diesmal mit dem Jil Pappert Trio. Ebenfalls schon ausverkauft ist die musikalische Lesung mit dem prominenten Koch und passionierten Querflötisten Vincent Klink, der zusammen mit Gitarrist Lorenzo Petrocca am Montag, 19. Dezember, „Musik, Italienisches und Handgereichtes aus Venedig“ im Ella & Louis kredenzt. Übersicht: www.ellalouis.de



Kabarettist Frederic Hormuth blickt aufs alte Jahr zurück

Mannheim. „Mit Haltung, Herz und hammer-mäßigen Songs am Piano“ beglückt Kabarettist Frederic Hormuth das Publikum bei seinem Jahresrückblick-Programm „Wie war’s für dich?“, für das sich von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. Dezember, die nächsten Termintüren in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus öffnen (hier unser Vorab-Interview). Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, die Sonntagsvorstellung schon um 18 Uhr. Am Donnerstag und Sonntag kostet der Eintritt 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, am Freitag 22 Euro (ermäßigt 17 Euro) und am Samstag einheitlich 22 Euro. Karten gibt es unter Tel. 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Im Online-Ticketshop variieren die genannten Preise. Spielplan: klapsmuehl.eu



Schatzkistl bringt Beziehungskomödie und Joy-Fleming-Hommage auf die Bühne

Mannheim. Ausverkauft ist das Konzert mit der Musikgruppe Schöne Mannheims, das am Donnerstag, 15. Dezember, im Mannheimer Schatzkistl ausgerichtet wird. Der für den Folgetag, 16. Dezember, geplante Auftritt von Schauspielerin und Kabarettistin Christine Prayon wurde abgesagt.

Am Samstag, 17. Dezember, geht es somit weiter im Schatzkistl-Programm, und zwar mit der Beziehungskomödie „Achterbahn“ nach dem Buch von Éric Assous, in dem Cynthia Popa und Gunter Möckel ab 20 Uhr auf der Bühne stehen. Die Regie führt Jürg Hummel. Karten für das Stück gibt’s im Webshop für 22,50 Euro (Selbstausdruck).

Für „Iwwa die Brick“, eine musikalische Hommage an die Mannheimer Gesangsikone Joy Fleming mit Claude Schmidt, Susan Horn, Joy Flemings Tochter Heidi Kattermann und Henry Dahlke (Regie: Joerg Mohr), öffnet sich am Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr, wieder der Vorhang. Karten (zum Selbstausdrucken) sind online für 24,50 Euro verfügbar.

Komplettes Programm: schatzkistl.de

Heidelberger Karlstorkino zeigt „Anna und die Apokalypse“ mit Fachgespräch

Heidelberg. Im Rahmen der gemeinsamen „Apocalyptic Cinema“-Reihe von CAPAS – dem Käte Hamburger Kolleg für Apokalyptische und Postapokalyptische Studien an der Universität Heidelberg – und dem Karlstorkino wird am Donnerstag, 19 Uhr, John McPhails Horrorkomödie „Anna und die Apokalypse“ („Anna and the Apocalypse“) im englischen Original mit deutschen Untertiteln in dem Lichtspielhaus in der Heidelberger Südstadt gezeigt. Einen wissenschaftlichen Kommentar dazu geben Lars Fischer und Mike Zeitz, beide vom Magazin „Spektrum der Wissenschaft“. Der Eintritt beträgt drei Euro. Kinokasse ist für Reservierungen unter Tel. 06221/978918 zu erreichen. Tickets: karlstorkino.de

Trailer „Anna und die Apokalypse“:

FREITAG

Nationaltheater und Musikhochschule führen „Don Quijote und Sancho Panza“ auf

Mannheim. Das musikalische Familienstück für Zuschauerinnen und Zuschauer ab acht Jahren „Don Quijote und Sancho Panza“ feiert am Freitag, 16. Dezember, 18 Uhr, im Musensaal des Mannheimer Rosengarten seine Premiere. „Mit abwechslungsreicher Kammermusik für verschiedene Ensembles sowie der phantasievollen Bildsprache der Videodesignerin Judith Selenko“ zeige die Kooperation des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) mit der hiesigen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst den „Ritter von der traurigen Gestalt“ in neuem Licht, kündigt das NTM an. Karten für diese Stückentwicklung nach Dichter Cervantes von Oliver Riedmüller, Polina Sandler und Maren Schäfer kosten einheitlich 21 Euro, für Schüler, Schülerinnen und Studierende elf Euro. Der Familienpreis für Geschwister beträgt 6,50 Euro. Die nächsten Aufführungen sind am 17. (17 Uhr), 18. (15 Uhr) und 19. Dezember (11 Uhr).

Stückdetails: nationaltheater-mannheim.de

Max Raabe & Palast Orchester musizieren im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. „Guten Tag, liebes Glück“ lautet der Titel des aktuellen Konzertprogramms von Max Raabe und dem Palast Orchester, das der Sänger und sein Ensemble am Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten vorstellen. Dabei singt der Musiker nicht nur Titel, die er auf seinem Album „Max Raabe & Palast Orchester MTV Unplugged“ zusammen mit Künstlern und Künstlerinnen wie Herbert Grönemeyer, Samy Deluxe oder Lea eingespielt hat, sondern gleichermaßen auch arrivierte „Raabe-Pop“-Titel, die mit altbekannten und neu entdeckten Liedern aus den 1920er und 1930er Jahren verwoben werden. Tickets gibt es bei eventim.de zum Preis von 54,50 bis 73,50 Euro (zum Selbstausdrucken). Im Rosengarten-Kalender: mcon-mannheim.de



Max Raabe, „Guten Tag, liebes Glück“ feat. Lea:

Theaterakademie Mannheim spielt Weihnachtsstück „Alice im Wunderland“

Mannheim. Zwei weitere Vorstellungen ihres Weihnachtsstücks „Alice im Wunderland“ zeigt die Theaterakademie Mannheim von Freitag bis Montag, 16. bis 19. Dezember, im benachbarten Theater Felina-Areal. Die Vorstellungen finden am Freitag um 19 Uhr, an den anderen Tagen jeweils um 17 Uhr statt. Der Eintritt kostet 8,50 Euro für Erwachsene und 5,50 Euro für Kinder. Tickets können über die Homepage der Theaterakademie bestellt werden. Karten: theaterakademie-mannheim.de



SAMSTAG

Junges Nationaltheater zeigt Performance „Für alle Ewigkeit“

Mannheim. Wie wird Deutschlands nationalsozialistische Vergangenheit erzählt? Welche Geschichten verschleiert, welche fortgeschrieben? Und welche Zusammenhänge gibt es zur sogenannten „Neuen Rechten“? Mit derlei Fragen befasst sich die Performance „Für alle Ewigkeit“ des Kunstkollektivs imaginary company, die am Donnerstag, 15. Dezember, beim Jungen Nationaltheater im Studio Feuerwache Premiere hat. Gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher hat sich die Gruppe hierfür in Mannheims Stadtarchiv auf die Suche nach Geschichten und Dokumenten begeben und versucht, einen Umgang damit zu finden, dass die letzten Zeitzeuginnen und -zeugen versterben. Die ersten beiden der an ein Publikum ab 14 Jahren gerichteten Vorstellungen finden am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Dezember, jeweils um 18 Uhr statt, die nächste folgt am Montag, 19. Dezember, 9.30 Uhr. Karten für diese Uraufführung in Kooperation mit dem Marchivum Stadtarchiv Mannheim kosten 13 Euro, ermäßigt zu sieben Euro. Online waren zuletzt nur noch Tickets für die Vorstellung am 19. Dezember verfügbar. Die Theaterkasse ist unter Tel. 0621/1680150 oder per E-Mail an nationaltheater.kasse@mannheim.de erreichbar. Zwei weitere Aufführungen stehen am 10. und 11. Januar auf dem Spielplan. Weitere Details:

nationaltheater-mannheim.de

Metal-Band Dool rockt im Weinheimer Café Central

Weinheim. Die niederländische Progressive-Rock- und Doom-Metal-Band Dool macht am Samstag, 17. Dezember, im Weinheimer Café Central Station. Das jüngste Album der Band, „Summerland“, stieß, wie schon der Vorgänger „Here Now, There Then“ auf weiter Flur auf blendende Resonanz – das will man gern auch einmal live anhören. Das Vorprogramm gestaltet die Band Deathless Void. Los geht es um 20 Uhr. Karten dafür gibt’s zum Preis von 28,50 Euro (plus Gebühr). Konzert-Link: cafecentral.de

Silke Hauck stellt neue Songs bei Magie-Show in Weinheim vor

Weinheim. Zum zauberhaft-musikalischen „Magic Blue Christmas“-Abend mit Mental-Magier Christian Fontagnier und Sängerin Silke Hauck lädt der Weinheimer Muddy's Club am Samstag, 17. Dezember, ab 20.30 Uhr ein. Erst zeigt Fontagnier seine Show, anschließend gibt Hauck ein Pre-Release-Konzert, bei dem sie gemeinsam mit Gitarrist Sebastian Strodtbeck Songs ihres neuen Albums „Soul Striptease“ präsentiert, das im kommenden Frühling erscheinen soll. Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 17 Euro, für Schülerinnen und Schüler zehn Euro. Karten können über die Club-Website reserviert werden. Muddy's-Club-Homepage: muddys-club.net



Freiburger Mädchenkantorei gibt Benefizkonzert in Heidelberger Jesuitenkirche

Heidelberg. Bei einem Benefizkonzert der Marienhaus-Stiftung zugunsten des ökumenischen Spendenfonds „Nothilfe Flucht und Migration“ interpretiert die Mädchenkantorei am Freiburger Münster am Samstag, 17. Dezember, 19 Uhr, in der Heidelberger Jesuitenkirche unter anderem Werke von Werke von Hildegard von Bingen, Felix Mendelssohn Bartholdy und Cesar Bresgen. Die Leitung hat Martina van Lengerich. Das Programm wird mit Orgelmusik von Bezirkskantor Markus Uhl an der Kuhn-Orgel ergänzt. Karten für dieses Adventskonzert unter dem Motto „Meine Seele erhebt den Herrn“ kosten bei reservix.de je nach Kategorie zehn oder 20 Euro, ermäßigt fünf oder 15 Euro. Tickets: kirchenmusik-jesuitenkirche.de/



SONNTAG

„Drei Männer im Schnee“-Lesung beim Jungen Nationaltheater

Mannheim. Der Erich-Kästner-Klassiker „Drei Männer im Schnee“ wird bei einer Lesung im Foyer des Jungen Nationaltheaters Mannheim (JNTM) am Sonntag, 18. Dezember, um 15 Uhr mit vorweihnachtlichem Leben erfüllt. Schauspiel und JNTM erzählen dabei gemeinsam die winterliche Geschichte um Verwechslung und Freundschaft - und laden mithin zu einem Spaß für die ganze Familie ein. Der Eintritt dazu ist frei. Mehr: nationaltheater-mannheim.de



Heidelberg Klangforum bietet „Musik zur Weihnacht“ in Mannheimer Philippuskirche

Mannheim. „Musik zur Weihnacht“ lässt das Klangforum Heidelberg am Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr, nicht in seiner Heimatstadt, sondern vielmehr in der Philippuskirche in Mannheim-Käfertal erklingen. Dort musizieren die Ensembles Schola Heidelberg und aisthesis Consort unter Leitung von Walter Nußbaum und Ekkehard Windrich. Interpretiert werden Werke von Orlando di Lasso, Manuel Cardoso, Johann Hildebrand, Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein, Claudio Monteverdi, Anton Bruckner und Max Reger. Tickets kosten im Webshop 20 Euro, ermäßigt 14 Euro, für Schülerinnen, Schüler und Studierende sechs Euro (jeweils plus Gebühr). Kartenlink: klangforum-heidelberg.de

„Sing mit uns“-Konzert sorgt für Weihnachtsstimmung im Capitol

Mannheim. Weihnachtsstimmung zaubert das „Sing mit uns“-Konzert am Sonntag, 18. Dezember, 18 Uhr, ins Mannheimer Capitol. Bei diesem festlichen Format wird gemeinsam auf der Bühne und vor allen Dingen zusammen mit dem Publikum im Saal gesungen. Für die nötige Textsicherheit sorgen Liedblätter. Zusammengestellt wird das Programm vom künstlerischen Leiter des Capitol, Georg Veit. Als Gast ist dieses Jahr das Saiten-Ensemble des Musikvereins Mandolinata Mannheim 1920 mit von der Partie, daneben musiziert die Hausband unter Leitung von Pianist Daniel Prandl. Am Mikrofon sind Yvonne Betz, Katja Friedenberg und Darius Merstein zu hören. Karten für das Weihnachtsmitsingkonzert gibt es in der Kategorie für 21,70 Euro (ermäßigt 14 Euro) oder 26,10 Euro (18,40 Euro). Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren zahlen auf allen Plätzen neun Euro. Die Capitol-Tickethotline ist unter der Nummer 0621/3367333 zu erreichen. Im Webshop sind Karten zum Preis von 22,70 Euro oder 28,60 Euro (Selbstausdruck) erhältlich, und auch hier sind Ermäßigungen verfügbar. Alle Infos: capitol-mannheim.de

MONTAG

Erfolgs-Popmusiker Mike Singer singt im Mannheimer Capitol

Mannheim. Vier Nummer-eins-Alben hat der junge Popsänger Mike Singer bereits in den deutschen Charts platzieren können. Das jüngste davon heißt „Emotions“: „Von sanften, leisen und tief berührenden Tönen bis zur hippen, coolen und vor allem tanzbaren Uptempo-Nummer ist alles dabei“, notiert dazu die Programmvorschau des Mannheimer Capitol, wo Singer am Montag, 19. Dezember, um 18 Uhr zu Gast sein wird. Der Stehplatz im Parkett kostet 44,95 Euro, der Sitzplatz auf der Empore 53,95 Euro. Online können die Karten (zum Selbstausdrucken) für 47,45 bzw. 56,45 Euro erworben werden. Konzert-Link: capitol-mannheim.de



Sänger Tom Beck kommt in Heidelberger Halle 02

Heidelberg. Von der Schauspiel- auf die Konzertbühne: Tom Beck, der vielen noch aus der Serie „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ in Erinnerung sein mag und 2020 die Gesangs-TV-Show „The Masked Singer“ gewann, stattet am Montag, 19. Dezember, 20 Uhr, erneut der Heidelberger Halle 02 einen musikalischen Besuch ab. Mit im Gepäck hat der Sänger sein aktuelles, viertes Studioalbum „4B“. Support ist Max von Milland. Der Abendkassenpreis beträgt 35 Euro, im Webshop gibt es die Tickets für 37,05 Euro (Selbstausdruck). Veranstalter-Infos: delta-konzerte.de

Tom Beck, „360 Grad“:

Mannheimer Jazz Orchestra spielt Bigband-Klassiker in Alter Feuerwache

Mannheim. Es ist gleichsam das Flaggschiff der Jazz-Abteilung an der Mannheimer Musikhochschule: das Mannheim Jazz Orchestra. Die Bigband gibt sich am Montag, 19. Dezember, 20 Uhr, im Rahmen der Jazz-Lounge in der Alten Feuerwache Mannheim die Ehre. Das Repertoire des Ensembles unter Leitung von Stephan Zimmermann reicht dabei von klassischer Bigbandliteratur bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen und Arrangements. Der Eintritt zur Jazz-Lounge ist frei. altefeuerwache.com

Musikalische Akademie konzertiert in Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Engelbert Humperdincks Vorspiel zu „Hänsel und Gretel“, Paul Hindemiths „Der Schwanendreher“ und Alexander von Zemlinskys „Die Seejungfrau“ bringt die Musikalische Akademie des Nationaltheaters bei ihrem 3. Akademiekonzert zu Gehör, das am Montag und Dienstag, 19. und 20. Dezember, jeweils um 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten gastiert. Dirigent ist Ingo Metzmacher, Solist an der Viola Amihai Grosz. Um 19.15 Uhr gibt es an beiden Tagen ein Einführungsgespräch. Karten kosten zwischen 15 und 51 Euro, mit „MorgenCard“ zwischen 15 und 44,90 Euro. Die Tickets können über die Homepage der Musikalischen Akademie bestellt werden.

Webpräsenz der Akademie: musikalische-akademie.de



DIENSTAG

Konzert von Singer-Songwriter Alex Diehl im Mannheimer Capitol verlegt.

Mannheim. Das für Dienstag, 20. Dezember, im Mannheimer Capitol geplante Konzert von Singer-Songwriter Alex Diehl ist auf den 25. Februar 2023 verlegt worden. „Mich hat leider die Grippe inkl. Kehlkopfentzündung getroffen und ich kann keinen Ton singen“, zitiert das Capitol ein Schreiben des Künstlers. Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden, teilt das Veranstaltungshaus weiter mit. Mehr: capitol-mannheim.de

Mannheimer Popmusik-Doppel mit Myle und Pantha im Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Eine doppelte Ladung Musik aus Mannheim erklingt in der nahen Schlossstadt: Der deutsch-amerikanische Musiker Myle und die Sängerin Pantha treten am Dienstag, 20. Dezember, ab 20 Uhr im Heidelberger Karlstorbahnhof (KTB) auf die Bühne. Popakademiestudent Myle hat mit seinem Song „Mutual“ unlängst einen veritablen Hit gelandet (Platz 1 der deutschen iTunes-Charts) und drückt laut KTB-Programm mit „warmen Gitarrensounds, catchy Hooks und souligem Gesang“ einer „verworrenen Zeit (s)einen klaren emotionalen Stempel auf“; und Pantha, gleichfalls in der Quadratestadt ansässig, „nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern reflektiert kompromisslos, was in ihr vorgeht. Keine blumigen Metaphern.“ An der Abendkasse kostet der Eintritt 27 Euro, im Ticketshop 24,10 (plus Gebühr). Im Netz: karlstorbahnhof.de

Myle, „Mutual“:

MITTWOCH

Compagnie Illicite zeigt Tanzstück „Dornröschen“ in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Mit dem Tanzstück „Dornröschen“ ist die französische Compagnie Illicite am Mittwoch und Donnerstag, 21. und 22. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau zu Gast. Das junge Ballettensemble zeigt dabei Choreografien, die Fábio Lopez nach dem großen Ballettschöpfer Marius Petipa entwickelt hat. Lopez greift auf Tschaikowskys bekannte Ballettmusik zurück, scheut sich aber nicht vor Veränderungen, so das Pfalzbau-Theater. Karten kosten zwischen 21 und 36 (ermäßigt zwischen 11,50 und 19 Euro), im Familienpaket zwischen 53 und 97 Euro. Das Kartentelefon hat die Rufnummer 0621/504 2558. Theaterprogramm: theater-im-pfalzbau.de

Festliches Weihnachtskonzert mit Blechbläserensemble Ludwig Güttler

Mannheim. Zu einem festlichen Weihnachtskonzert mit dem Blechbläserensemble Ludwig Güttler lädt Pro Arte Konzerte am Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten ein. Trompetenvirtuose Ludwig Güttler nimmt 2022 nach einer 50-jährigen Musikkarriere Abschied von der großen Bühne. An diesem Abend, an dem festliche Weihnachtsmusik aus vier Jahrhunderten erklingt, spielt er nicht nur selbst Trompete, sondern hat auch die Konzertleitung inne. Karten kosten zwischen 54 und 79 Euro (plus Gebühr). Mehr dazu: pro-arte-konzerte-mannheim.de



Andrej Hermlin & The Swingin‘ Hermlins gehen im Capitol auf Zeitreise

Mannheim. In die goldene Swing-Ära von Glenn Miller, Benny Goodman und Frank Sinatra entführen Andrej Hermlin & The Swingin‘ Hermlins ihr Publikum im Mannheimer Capitol am Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr. Mit dem namensgebenden Musiker und seinem Swing Dance Orchestra musizieren dabei auch Andrej Hermlins Kinder Rachel und David. Karten gibt es für 45,60 oder 53,65 Euro (Hotline: 0621/3367333), im Online-Shop gibt es Tickets für 48,10 oder 56,15 Euro (Selbstausdruck). Show-Infos: capitol-mannheim.de/veranstaltung/andrej-hermlin-the-swingin%E2%80%98-hermlins-dez?termin=0&sortierung=0

Offener „Spätlese“-Literaturabend im Mannheimer Theater Felina-Areal

Mannheim. Bei der „Spätlese“ im Mannheimer Theater Felina-Areal können Autorinnen und Autoren aus der Region eigene Texte vortragen. Bei der nächsten Ausgabe am Mittwoch, 21. Dezember, 19.30 Uhr, lautet das Motto zum Jahresende: „Lametta Lamento - Früher war mehr Lametta...“ Die Anzahl der Lesenden ist begrenzt, um verbindliche Anmeldung vorab per Mail (an angela.wendt@cafga.de) wird gebeten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Mehr: theater-felina.de