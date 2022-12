Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheims Etat für 2023 - Mühsames Ringen bei knappen Kassen: Fast elf Stunden hat der Mannheimer Gemeinderat über den Haushalt 2023 gerungen. Am Ende konnten viele Fraktionen nicht mitgehen. Wir erklären, wofür Geld ausgegeben wird - und was aus dem Mannheimer Flughafen wird

Liegen die Bauarbeiten im Zeitplan?: Sechs Tage die Woche arbeiten die Fachkräfte auf Spinelli. Bis zur Bundesgartenschau soll der erste Bauabschnitt fertig sein. In diesen Gebäuden sind die ersten Bewohner sogar schon eingezogen

Evangelische Landesbischöfin kritisiert Tempolimit der Kirche: Die badische Landesbischöfin Heike Springhart kritisiert das Tempolimit der Kirche von 100 km/h bei Dienstfahrten. Auch mit den Aktionen der Letzten Generation ist sie nicht ganz einverstanden - hat jedoch Verständnis

Das Geschäft auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt glüht: Noch gut eine Woche, dann schließt der Heidelberger Weihnachtsmarkt. Das Geschäft mit Bratwurst und Glühwein lief sehr gut - und auch Hoteliers sind dankbar. Bald könnte der Bundezauber sogar ein Filmstar sein

Warum sich gegen Rewe und Görtz in Ludwigshafen massiver Widerstand formiert: Ein Vorhaben von Rewe und der Bäckerei Görtz in Ludwigshafen steht in der Kritik. Eine Petition ist in kürzester Zeit mehr als 1000 Mal unterzeichnet worden. Das steckt dahinter