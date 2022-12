Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheimer Gesundheitsamtschef rechnet nicht mehr mit Corona-Winterwelle: Dass es in diesem Winter zu einem drastischen Anstieg der Corona-Zahlen kommt, ist laut Peter Schäfer nicht zu erwarten. Für die vielen Erkältungserkrankungen hat er eine Erklärung

Der Umzug ist geschafft – das Nationaltheater Mannheim Nachdem der letzte Vorhang fiel, musste im Nationaltheater Mannheim erst einmal ausgeräumt werden. Erst jetzt beginnt die Generalsanierung so richtig. Ab Januar kommt dann der Bagger

Mannheimer Marktplatz-Einsatz: Nach dem Einsatz mit einem Toten vom 2. Mai sind zwei Polizisten angeklagt - einer von ihnen hat seinen Dienst im Mannheimer Präsidium wieder aufgenommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten - auch zu den Bodycams

Mannheimer Bürgerdienste müssen auf Leiharbeiter setzen: Die Stadt Mannheim beschäftigt derzeit bei ihren Bürgerdiensten elf Leiharbeiter - die meisten davon in der Ausländerbehörde. Ein Sprecher erklärt, wie man sicherstellen will, dass Daten nicht an Dritte gegeben werden

Nadine Haas baut die Buga-Seilbahn: In Südamerika lernte sie Seilbahnen als normales städtisches Verkehrsmittel kennen. Jetzt baut Nadine Haas ihre erste Seilbahn für die Mannheimer Bundesgartenschau. Im Podcast "Mensch Mannheim" verrät sie, wie weit der Aufbau ist

Drei Musiker aus der Vorderpfalz engagieren sich weiter: Die Vorderpfälzer Torsten Kreb, Björn Bug und Florian Seebach stürmten mit einem Abschiedssong für Milas die Charts. Nun wollen sie anderen helfen - und haben einige Ideen, wie.

Diese Inflationsprämie zahlen Firmen der Region: Arbeitgeber dürfen ihren Beschäftigten eine „Inflationsausgleichsprämie" zur finanziellen Entlastung überweisen. Bis zu 3000 Euro sind steuer- und abgabenfrei möglich. Wie gehen Unternehmen der Region damit um?