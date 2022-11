Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie eine Mannheimerin ihr gestohlenes Fahrrad wiederbekommt: Diebstahl am hellichten Tag. In der Mannheimer Oststadt wird ein Fahrrad entwendet - vor den Augen der Eigentümerin. Doch dann begeht der Täter einen Fehler.

Nach beispielloser Kritik am Etat - So reagiert Ludwigshafens Oberbürgermeisterin: Eine wichtige Frage stellte OB Jutta Steinruck (SPD) selbst: "Will man hier noch leben", fragte sie angesichts der Auflagen der Kommunalaufsicht, den Haushaltsplan 2023 noch weiter zu beschneiden. Doch wo wird jetzt gespart?

Preisvergleich - das kostet Gas und Strom in Mannheim und der Region: Die Gas- und Strompreise schießen in die Höhe! Warum ist das so? Zahlen Sie mehr als andere für Ihre Energie? Und wie können Sie trotzdem sparen? Die Hintergründe im großen Vergleich der regionalen Versorger.

Die guten Nachrichten unserer Leserinnen und Leser: Täglich sind die Nachrichten, sozialen Medien und Gespräche voll von schlechten Nachrichten. Wir wollen etwas dagegen halten und haben Leserinnen und Leser nach ihren schönen Erlebnissen, ihren guten Nachrichten gefragt.

„Epoche“ - Geschichten aus acht Jahrzehnten "Mannheimer Morgen": Mit einer 32-seitigen Sonderausgabe startet die neue Reihe "Epoche", die ab sofort im Handel ist. Acht Ausgaben sind geplant, los geht es jetzt mit nachgedruckten historischen Seiten aus den 1940er Jahren.

Hinweise statt Umbenennung: Das Straßenschild der Hans-Pfitzner-Straße in Schriesheim bleibt - eine Erklärtafel soll jetzt auf die unrühmliche Vergangenheit des Komponisten hinweisen und den Namensgeber als Antisemiten und Nationalsozialisten kennzeichnen

Iran gegen USA - das politische Spiel: Zwischen Iran und den USA geht es um den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-WM in Katar. Doch es steht viel mehr auf dem Spiel. Politisch, das war mit der Auslosung klar, würde keine Partie so aufgeladen sein wie dieses Duell.