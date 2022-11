Nach beispielloser Kritik am Etat: So reagiert Ludwigshafens Oberbürgermeisterin

Es gehört zur Jobbeschreibung eines jeden Journalisten, dass er die Dinge beim Namen nennt und nicht im Nebel stochert. Und so war eine der Hauptfragen, denen sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und ihr Dezernent für Finanzen, Andreas Schwarz, am Montagnachmittag stellen mussten, eigentlich sehr einfach. Nämlich: Wo genau und wie - ganz konkret - will die Stadt so viel Geld sparen, dass

...