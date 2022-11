Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wirkt sich der Mannheimer Verkehrsversuch auf die Poserzene aus?: Stau, Motorlärm und Musik - darüber klagen die Anwohner in der Erbprinzenstraße seit dem Verkehrsversuch in Mannheim. Wie sich der Versuch auf die Poserszene auswirkt und warum neue Ausweichrouten gesucht werden.

Viele Menschen und volle Tüten am Black Friday in Mannheim: Am Black Friday hoffen die Passanten in der Mannheimer Innenstadt auf das eine oder andere Schnäppchen.

Diese Bundespräsidenten waren schon alle in Mannheim: Frank-Walter Steinmeier kommt am Sonntag nach Mannheim - zum dritten Mal in seiner Funktion als Staatsoberhaupt. Auch alle Vorgänger waren da.

„MM"-Hilfsverein hofft auf zahlreiche Spenden: Das Team des „MM"-Hilfsvereins ist sprachlos: Die Zuschriften an die Spendenaktion „Wir wollen helfen" mit der Bitte um Hilfe nehmen enorm zu. Daher hofft der Verein auf viele Spenden der Leser.

Teilzeit-Mannheimerin Miriam Audrey Hannah zu Gast im "Mensch Mannheim" Podcast: Ihr Song "It's December" ist ein Weihnachts-Ohrwurm, ihre Sendung über Künstler gehört zu den auffallenden Radioformaten. Im Podcast "Mensch Mannheim" verrät Audrey Hannah, mit welchen Gästen sie nicht gut klar kommt.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region: Rund um Mannheim finden stimmungsvolle Weihnachtsmärkte statt, bei denen besinnliche Winterstimmung aufkommt. Ein Überblick mit Öffnungszeiten und Empfehlungen.