Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Kündigungswelle im Mannheimer Luisenpark: Die Trauer ist groß. 35 geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mannheimer Stadtpark-Gesellschaft werden entlassen. Das hängt mit der Bundesgartenschau zusammen - aber nicht nur



Das erwarten Händler in Mannheim und der Region vom Weihnachtsgeschäft: Für den Einzelhandel ist die Weihnachtszeit enorm wichtig. In den letzten Jahren war der Shopping-Spaß eingeschränkt. Welche Erwartungen haben die Händlerinnen und Händler in Mannheim und Umgebung an die nächsten Wochen?

DFB-Stürmer Füllkrug über seine Qualitäten und die One-Love-Binde: Heute trifft die Nationalmannschaft auf Japan. Niclas Füllkrug spricht über seine WM-Nominierung, die Menschenrechtslage im Gastgeberland Katar und über das Gefühl, als Bundestrainer Flick bei ihm anrief

Wie die Heidelberger OB-Kandidatin Theresia Bauer die Wahl gewinnen möchte: Am Sonntag werden rund 107 000 Wählerinnen und Wähler in Heidelberg erneut an die Urnen gebeten. Wer leitet die Unistadt in den nächsten acht Jahren? Theresia Bauer war im ersten Wahlgang Zweitplazierte. Nun möchte sie gewinnen

Anwohnerparkkonzept in Feudenheim Der Ärger bleibt. Die Kulturhalle Feudenheim war voll besetzt, die Versammlung zum Anwohnerparkkonzept während der Bundesgartenschau lockte die Menschen. Die Mannheimer Stadtvewaltung musste sich Vorwürfe gefallen lassen

Luigi Toscano am Moll-Gymnasium: Holocaust-Überlebende und der Krieg in der Ukraine: Mit Teenagern über den Holocaust reden. Lugi Toscano war zu Gast am Moll-Gymnasium in Mannheim-Niederfeld. Er sprach über seine Fotos, die Holocaust-Überlebende zeigen und über einen denkwürdigen Vorfall in Österreich

Wie die Rhein-Neckar Löwen trotz Verletzungspech in Berlin bestehen wollen: Erst Schock, dann Trotz: Die Rhein-Neckar Löwen schieben die Sorgen beiseite und gehen selbstbewusst ins Topspiel gegen die Füchse Berlin. Trainer Sebastian Hinze hat mehrere Möglichkeiten, die Verletzten zu ersetzen