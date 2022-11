Das erwarten Händler in Mannheim und der Region vom Weihnachtsgeschäft

In der Woche vor dem ersten Advent nehmen die Umsätze im Einzelhandel traditionell Fahrt auf - es beginnt die Hochphase des Weihnachtsgeschäfts. Wird das auch dieses Jahr so sein, in einer Zeit, in der die Menschen ihr Geld mehr für steigende Lebensmittel- und Energiepreise benötigen? Die Prognosen des Handelsverbands Deutschland (HDE) sind durchwachsen. Angesichts der schwierigen Lage mit

...