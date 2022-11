Wie die Rhein-Neckar Löwen trotz Verletzungspech in Berlin bestehen wollen

So richtig festlegen will sich Sebastian Hinze nicht. „Ob die Füchse Berlin deutscher Meister werden, das kann keiner sagen“, meint der Trainer der Rhein-Neckar Löwen vor dem Topspiel seiner Mannschaft am Donnerstag (19.05 Uhr) gegen den Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Immerhin hält er es aber grundsätzlich für möglich, dass der Hauptstadt-Club den Titel gewinnt: „Die Füchse sind der

