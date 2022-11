OB Kurz: "Wir wollen ein Zeichen setzen gegen diesen schrecklichen Krieg"

Am Samstagabend haben viele Menschen in der Mannheimer Innenstadt gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Sie waren eingehüllt in die ukrainische Flagge oder trugen Transparente mit der Aufschrift „Russland ist ein terroristischer Staat“ auf ihrem Zug durch die Breite Straße, Kunststraße Friedrichsring, Planken, Breite Straße und wieder zum Marktplatz zurück. Eine etwa 30 Meter lange

...