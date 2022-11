Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

„Nur wer selbst begeistert ist, kann auch andere begeistern“: Peter Kurz erklärt im „MM“-Interview, warum er bei der Oberbürgermeister-Wahl am 18. Juni 2023 nicht erneut antreten will. Die Gründe für seine Entscheidung liegen vor allem im persönlichen Bereich

Neuanfang in der Mannheimer Freßgasse: Nach schwierigen Zeiten für den Mannheimer Einzelhandel kommen nun positive Signale aus der Freßgasse. Welche Läden bald in die Innenstadt ziehen

Mannheimer Gemeinderat debattiert Haushaltsplan 2023: Nationaltheater, Klinikum, Schulsanierungen. Wofür gibt Mannheim im kommenden Jahr sein Geld aus? Darum geht es an diesem Donnerstag im Gemeinderat

Diskussion um Bayern-Sponsoring: Die Wut der Fans bekommen sie einfach nicht klein. Beim FC Bayern schwelt seit Jahren ein Konflikt zwischen der Fanszene und der Clubführung. Die umstrittene Partnerschaft mit Quatar Airways ist der Anlass

"So bin ich zur Feministin geworden": Astrid Hedtke-Becker, die Rektorin der Hochschule Mannheim, schließt die "MM"-Serie "Ferienjobs" ab. Um sich ein Instrument zu finanzieren, half der damaligen Schülerin ein Job in einer Reinigung - der sie bis heute prägt

