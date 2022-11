Wer in Mannheim mit Bus und Bahn unterwegs ist, dem dürfte es schon aufgefallen sein: Immer weniger Fahrgäste tragen eine Maske. Dabei gilt im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nach wie vor die Maskenpflicht, an der die baden-württembergische Landesregierung festhält. Und das ist auch richtig so.

Denn den ÖPNV nutzen zwangsläufig alle - diejenigen, die vorsichtig sind, und

...