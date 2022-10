Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Party vorm Schlafzimmer: Die einen wollen feiern, andere ihre Nachtruhe - das ist bisweilen ein großer Konflikt im Ausgehstadtteil Jungbusch. Doch es gibt Hoffnung auf Lösungen - wir haben mit ein paar Akteuren gesprochen

Wie Mannheim für einen schwulen Iraner zum Zufluchtsort wurde: Mehran erzählt, warum er am Samstag auf dem Paradeplatz demonstriert - und warum ihn die Sittenregeln aus seinem Heimatland auch hier noch lange nicht loslassen

Die Mannheimer Stadtbibliothek bietet jetzt mehr als Bücher an: Das Angebot reicht von Akkuschrauber über Polaridkamera bis zum Balanceboard. Zum Leihen brauchen Interessierte nicht viel

Was die neuen intelligenten Leuchten auf Spinelli können: Sie gehen automatisch an, wenn jemand kommt und brauchen keinen Strom - die intelligenten LED-Solarleuchten. Auf dem Spinelli-Gelände haben sie Mannheim-Premiere

So wollen die Veranstalter die "Time-Warp-DNA" zurück in die Mannheimer Maimarkthalle bringen: Nachdem das Festival der elektronischen Musik im letzten Jahr coronabedingt nur abgespeckt stattfinden konnte, will es die Time Warp 2022 an diesem Wochenende in der Mannheimer Maimarkthalle wieder richtig krachen lassen

Was muss man tun, wenn man einen Igel findet?: In einem Karton bringt Fred einen verletzten Igel mit zu Ralph Mehlhorn - doch was jetzt? In der neuen Folge des Podcasts von "MM" und "Radio Regenbogen" klärt "Igelmama" Gabriele Popp auf

Wie Friedrich Schillers Lyrik in den Osten Afrikas kam: Im Interview mit dem "MM"-Afrikaexperten Manfred Loimeier spricht Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah über Deutschlands Bedeutung im historischen Bewusstsein der Menschen Tansanias