Podcast für Kinder Fred Fuchs fragt nach: Was muss man tun, wenn man einen Igel findet?

In einem Karton bringt Fred einen verletzten Igel mit zu Ralph Mehlhorn - doch was jetzt? In der neuen Folge des Podcasts von "MM" und "Radio Regenbogen" klärt "Igelmama" Gabriele Popp auf