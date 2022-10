Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum auf der Mannheimer Seilbahn schon Gondeln fahren: Sie schweben schon hoch über dem Neckar, der Maulbeerinsel und der Feudenheimer Au: Auf der Seilbahn der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 fahren die ersten Gondeln. Das steckt dahinter.

Das sagen IHK, Gewerkschaften und Klimagruppen zum Mannheimer Klimaschutzaktionsplan: Die Stadt Mannheim will CO2-Emissionen drastisch senken. Über das Konzept muss jetzt der Gemeinderat abstimmen – doch es gibt Kritik.

Und hier soll die WM stattfinden? Am 20. November startet das umstrittenste Fußball-Turnier aller Zeiten. In unserer Serie „Unterwegs in Katar“ blicken wir hinter eine perfekte Fassade.

In Feudenheim : Viel zu wenig Kindergartenplätze –aber auch zu wenig Platz im Stadtteil, um neue Einrichtungen zu schaffen: Vor diesem Dilemma steht die Stadtverwaltung in Feudenheim.

"Selbst-Bewusst-Sein - 36 shades of being normal" hinterfragt in Mannheim das Schönheitsideal: In der Ausstellung im Queeren Zentrum Mannheim kommen Frauen zu Wort, die keine Lust mehr haben, von anderen ein Etikett aufgedrückt zu bekommen. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher.

20 Thesen zur Wahl in Edingen-Neckarhausen -