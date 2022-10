Wie Mannheim für einen schwulen Iraner zum Zufluchtsort wurde

Mehran spricht am Telefon gewählt. Sein Englisch ist gut. „Meine Familie hasst mich, weil ich queer bin“, sagt er. „Schwul sein und Islam, das geht nicht. Mein Vater, mein Bruder und mein Onkel, die sind hinter mir her. Mein Onkel ist ein mächtiger Mann im Iran. Die haben gesagt: Wir finden dich. Wir kommen und wir holen dich. Wir bringen dich zurück in den Iran.“

