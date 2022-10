Mannheimer Morgen Plus-Artikel Festival So wollen die Veranstalter die "Time-Warp-DNA" zurück in die Mannheimer Maimarkthalle bringen

Nachdem das Festival der elektronischen Musik im letzten Jahr coronabedingt nur abgespeckt stattfinden konnte, will es die Time Warp 2022 an diesem Wochenende in der Mannheimer Maimarkthalle wieder richtig krachen lassen