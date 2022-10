Die Mannheimer Stadtbibliothek bietet jetzt mehr als Bücher an

Mit dem Buch übers Nähen auch direkt die Nähmaschine ausleihen oder für die Fotografie eine Polaroidkamera - das ist jetzt in der Mannheimer Zentralbibliothek möglich. Seit Donnerstag gibt es die „Bib der Dinge“, in der Werkzeug, Sportgeräte und Technik für je zwei Wochen ausgeliehen werden können. Das Angebot findet sich in der Bibliothek in N 1 und soll in Zukunft noch ausgebaut werden,

