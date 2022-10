Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

IHKs warnen vor dem Abwandern der Industrie aus der Region: Wie viel Strom wird in der Metropolregion Rhein-Neckar künftig gebraucht? Und wo soll er eigentlich herkommen? Mit solchen Fragen hat sich die "Stromstudie" beschäftigt - die von Hilferufen der Wirtschaft begleitet wird.

Hund in Mannheim-Almenhof wohl an Giftköder gestorben: Im Mannheimer Stadtteil Almenhof ist eine neunjährige Corgie-Mischlingshündin gestorben. Ihr Besitzer geht davon aus, dass sie einen Köder mit Rattengift zu sich genommen hat - im Park direkt vor seiner Haustür.

Kein Halloween und keine "Winterlichter": Die Mannheimer Stadtparks sagen zwei beliebte Veranstaltungen ab - das Halloween-Fest wegen der Bauarbeiten und die "Winterlichter" wegen der Energiekrise.

Was kann Mannheim sich noch leisten?: In Zeiten von Krieg, gewaltigen Energiepreisen und Inflation stellt die Mannheimer Stadtspitze an diesem Dienstag ihren Etat-Entwurf für das Jahr 2023 vor. Er wird geprägt sein von vielen Fragezeichen.

Wie die alte „Schildkröt“-Fabrik in Mannheim zur neuen Probebühne wurde: Das Gebäude in Neckarau Oper, Orchester und Chor studieren ort jetzt ihre Werke ein.

Mannheimer Sportvereine müssen Energie sparen: Seit Monaten werden in den Sportvereinen Maßnahmen diskutiert, wie die steigenden Energiekosten abgefedert werden können und der Betrieb aufrecht erhalten werden kann. Eine richtige Lösung ist noch nicht in Sicht.

Eric Carstensen gestaltet den Nachtwandel: Multitalent Eric Carstensen betreibt eigentlich den "Strümpfe - The Supper-Artclub", nun übernimmt er aber auch den künstlerischen Part des Nachtwandels.

