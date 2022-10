Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Bülent Ceylan freut sich auf die Bundesgartenschau in Mannheim: „Halt die Gosch, guck die Blume a und ess a Brodworscht." Zum Start des Vorverkaufs von Tageskarten hält Comedian Bülent Ceylan ein enthusiastisches Plädoyer für die Bundesgartenschau.

Mannheimer ZI-Direktor: Klimawandel kann Menschen psychisch krank machen: Am heutigen Montag ist Tag der seelischen Gesundheit. Ein Faktor, derviele Menschen auch in Deutschland belastet: die Klimakrise. Was das bedeutet, erklärt Andreas Meyer-Lindenberg.

Studie des Mannheimer ZEW - Staaliche Zuschüsse erhöhen Wagniskapital in Start-ups: Der Staat fördert Investitionen in Start-ups seit 2013. Offensichtlich hat diese Praxis dazu geführt, dass die Investoren häufiger Kapital in junge und innovative Unternehmen einsetzen.

Parade zu Ehren der Queen: Mit 60 Welsh Corgis durch die Speyerer Innenstadt: Schottische Dudelsackklänge, britische Flaggen und viele kurze, plüschige Hunde: So sind 60 Corgis samt Herrchen und Frauchen durch die Maximilianstraße gezogen.

Ob Vermieter und Versorger die Abschlagszahlungen erhöhen dürfen: Warum die Praxis von Vermietern und Versorgern, die Vorauszahlungen für Gas und Strom anzuheben, nicht immer im Sinn der Kunden ist. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Neue Kindertagesstätte eröffnet in Ludwigshafen-Oggersheim: In Ludwigshafen fehlen trotz anhaltender Bemühungen der Stadtverwaltung weiterhin Hunderte Betreuungsplätze für Kinder. Eine neue Kita gibt es nun jedoch in Oggersheim.

So war das Kultur-Wochenende - Maffay in der SAP Arena Mannheim, Widerstand in Heidelberg: Alt-Rocker Peter Maffay sang für den guten Zweck, widerständige Krawallmacher unterhielten, während der Auftakt der Festspiele Ludwigshafen eher an Schul-Theater erinnerte. So lief das Kultur-Wochenede in der Kurpfalz.

