Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Fragezeichen bei Klinikum und Bücherei-Neubau: Welche Projekte stehen im Mannheimer Haushaltsplan fürs kommende Jahr? Und welche nicht? Und was hat es mit der Bettensteuer auf sich? Wir liefern die wichtigsten Antworten

Wie Gehwegparker aus der Mannheimer Neckarstadt vertrieben werden sollen: Parken in der Neckarstadt-West könnte demnächst teuer werden. Auf der Bezirksbeiratssitzung war das Abstellen von Autos ein großes Thema. Stadtplanerin Kleemann stellte die vorgesehene Neuordnung vor

Bilfinger-Chef Thomas Schulz erklärt, warum der Mannheimer Konzern von der Energiekriese profitiert: Der Vorstandschef, seit März im Amt, sieht den Industriedienstleister gerade gut positioniert. Gleichzeitig spart der Atomkraft-Anhänger Schulz nicht mit Kritik an der deutschen Energiepolitik

Literaturaktion „Mannheim liest ein Buch“ startet: Im Zentrum: „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ von Karosh Taha, ein Roman, der Themen wie Krieg, Flucht und Migration beleuchtet und doch auch mit Schilderungen ausgelebter Sexualität oder Gewalt provoziert. Möglichst viele in Mannheim sollten das Buch lesen. Die Redaktion ist mit gutem Beispiel vorangegangen – zwölf Erfahrungsberichte.

"Je steiler, desto besser": Daniel Seibold aus Mannheim trainiert seit anderthalb Jahren im Mountain-Unicycling. Das hat sich jetzt für den 16-jährigen Schüler ausgezahlt

Warum zwei verschollenen Brüdern aus Ludwigshafen ein besonderes Gedenken zuteil wird: Hans Dissmann starb im Alter von 19 Jahren, Fritz Dissmann wurde 20. Ihr Schicksal im Ersten Weltkrieg teilten Tausende Männer. Und doch sticht die Geschichte der Brüder aus Ludwigshafen heraus

Waldhof-Podcast "Buwe Gebabbel" analysiert Derby gegen Saarbrücken: In der 51. Folge geht es nicht zuletzt um die Frage, ob der jüngste Derby-Sieg weitere Energie freisetzen kann. Auch die Meinung der Fans ist gefragt

