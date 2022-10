Waldhof-Podcast "Buwe Gebabbel" analysiert Derby gegen Saarbrücken

Mannheim. Mächtig Druck im Kessel war zuletzt beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof, doch mit dem 1:0 gegen den 1. FC Saarbrücken bekamen die Blau-Schwarzen genau zum richtigen Zeitpunkt die Kurve. Was sich im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen nun genau verändert hat, steht entsprechend im Zentrum der 51. Folge des „Buwe Gebabbel“, dem Waldhof-Podcast dieser Redaktion.

Unter dem Titel „Derby-Dynamik“ schauen sich die beiden SVW-Fachleute Alexander Müller und Thorsten Hof aber auch einige Randaspekte des jüngsten Auftritt an. War die vor allem in den sozialen Medien an der sportlichen Leitung geübte Kritik nach dem Pokal-Aus und dem 0:5 in Osnabrück gerechtfertigt? Welchen Effekt hatte die Hereinnahme von Daniel Keita-Ruel und Gerrit Gohlke in die Startformation? Ist die taktische Umstellung den SVW-Kickern entgegengekommen, und welchen Effekt kann das Erfolgserlebnis vom vergangenen Samstag auf die nächste Auswärtsaufgabe beim SC Freiburg II freisetzen?

Darauf gibt das Waldhof-Duo die entsprechenden Antworten. Immer meinungsfreudig wird dabei auch das Verhalten der Saarbrücker Fans nach der Partie in Mannheim eingeordnet, und in der Rubrik „Die drei Fragezeichen“ gibt es mal wieder eine kuriose Statistik zum Nachhören. Gleichzeitig dürfen sich unter der Rubrik „Fan-Ecke“ auch die Waldhof-Anhänger wieder einbringen. In der aktuellen Folge möchte das Duo Hof/Müller mit Blick auf die sensationelle Waldhof-Heimbilanz - sechs Siege aus sechs Liga-Spielen - wissen, ob der SVW beispielsweise beantragen sollte, nur noch im Carl-Benz-Stadion zu spielen. Die beiden sind gespannt auf kreative und vielleicht auch nicht ganz ernst gemeinte WhatsApp-Sprachnachrichten unter der Nummer 0157-317 67 341.

Na? Neugierig geworden? Dann die neue Folge des „Buwe Gebabbel“ herunterladen und reinhören. Der Podcast geht wie immer mittwochs auf Sendung.