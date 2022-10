Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Teures Mehl und Gas - So stemmen sich Bäcker in der Region gegen die Kostenexplosion: Die hohen Strom- und Gaspreise treffen das energieintensive Bäckerhandwerk besonders hart - und sind nur eine von mehreren Herausforderungen. Auch die Kunden müssen sich deshalb teils auf Veränderungen einstellen.

Ob sich das Bäckerhandwerk noch lohnt: Der Direktor der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim glaubt trotz der Herausforderungen an die Zukunft der Branche. Herr Kütscher im Interview.

Verkaufsstart der Tagestickets für die Bungesgartenschau Mannheim: Auf den Kapuzinerplanken startete die Mannheimer Bundesgartenschau 2023 den Verkauf der Tagestickets mit einem Fest. So lauten die Preiskategorien.

Warum Politik ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit braucht: Lange wissen wir um den Klimawandel, Wissenschaftler haben bereits vor Jahrzehnten vor den Folgen gewarnt. Umso dringlicher, schneller muss nun gehandelt werden. Und das mit Blick auf einen langen Zeitraum. Ein Gastbeitrag.

Gasteltern für Menschen mit sozialem Handicap in Mannheim gesucht: "Begleitetes Wohnen in Familien" heißt das Konzept, mit dem der Sozialpsychatrische Dienst in Mannheim nach Gastgebern sucht, die einen Menschen mit sozialem Handicap bei sich in der Wohnung oder im Haus aufnehmen.

Studierende der Musikhochschule Mannheim gründen einen neuen Kammerchor: Einen Chor zu gründen, der eigenständig und ohne institutionelle Abhängigkeit planen und arbeiten kann, auch nach dem Studium - das ist das Ziel von Johannes Schulz und anderen Musikhochschul-Studierenden. Die jungen Profis geben am heutigen Sonntag ihr erstes Konzert.

Speyerer Familie erlebt abruptes Ende eines Road-Trips nach Iran: Fast genau ein Jahr lang waren Erika, Christian und Levin Müller aus Speyer im selbst umgebauten Van in 15 Ländern unterwegs. Eine Zeit des großen Glücks - und dann der Moment eines riesigen Verlusts.

