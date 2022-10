Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Peter Kurz entscheidet über erneute Kandidatur als Mannheimer OB am Jahresende: Der Mannheimer SPD-Oberbürgermeister Peter Kurz zögert seine Entscheidung, ob er bei der Wahl in acht Monaten nochmal antreten will, weiter hinaus. Erst zum Jahresende kündigt er eine Erklärung an.

Was Günther Oettinger über die Energiepolitik der Bundesregierung denkt: Der frühere EU-Energiekommissar und Südwest-Ministerpräsident (CDU) bescheinigt dem Bund ein verheerendes Krisenmanagement bei der Versorgung mit Gas und Strom.

Uraufführung der Partnerstadt Haifa zur Eröffnung der Bundesgartenschau: Ein Orchester aus der Partnerstadt Haifa spielt im April 2023 Auftragskomposition zu Filmmotiven aus der jüngeren Stadtgeschichte.

Mannheims Grünen-Fraktionschefin trotz abgelehntem Veggie-Antrag mit Diskussion zufrieden: Der Hauptausschuss hat den umstrittenen Antrag, ab 2023 bei städtischen Veranstaltung nur noch Veganes anzubieten, abgelehnt. Warum Fraktionschefin Stefanie Heß dennoch zufrieden ist.

Grüne werfen Elternbeirat falsche Angaben zu Kitas vor: Der Mannheimer Gesamtelternbeirat will am Samstag, 8. Oktober, mit Eltern demonstrieren. Einen Tag davor äußern sich nun die Grünen zu den Vorwürfen, die der Elternbeirat erhoben hat.

Das ärgert Berufstätige in Mannheim und der Region am meisten: Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC fühlen sich Berufstätige in der Metropolregion Rhein-Neckar richtig wohl. Doch ein Thema bereitet den Befragten immer mehr Sorge.

