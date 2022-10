Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie Corona den öffentlichen Nahverkehr in der Region lahmlegt: Buslinien können nicht mehr fahren, auch Lokführer fehlen krankheitsbedingt: Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar meldet massive personelle Engpässe bei fast allen angeschlossenen Transportunternehmen

Neue Entwicklung beim Kampf gegen wildgeparkte E-Scooter in Mannheim: Falsch geparkte E-Scooter sind nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Behindertenvereine haben nun falsch geparkte Gefährte fotografiert. Wie viele Roller sie in drei Stunden knipsten - und was die Stadt jetzt vorhat

Stadt Mannheim verteidigt ihre Sport-Parklets: Die Sport-Parklets in der Mannheimer Kunststraße werden mehr belächelt als genutzt. Die Stadt hat die kurze Nutzungsdauer von etwa einer Minute nun verteidigt. Damit werde der Zweck der Parklets erfüllt

So könnte der Supermarkt der Zukunft aussehen: Der Walldorfer Softwarekonzern SAP zeigt im neu gestalteten "Experience Center", was Datenanalyse im Einzelhandel alles ermöglichen soll. Eine Studie sagt schon jetzt „massive Veränderungen“ voraus

Eine Corgi-Parade zu Ehren der Queen in Speyer: Mehr als 50 Welsh Corgis werden am Sonntag samt Besitzern und Besitzerinnen im britisch angehauchtem Outfit zu Dudelsackklängen die Maximilianstraße entlang laufen. Es ist ein letzter Dank an die Queen

