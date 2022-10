Studie des Mannheimer ZEW: Staaliche Zuschüsse erhöhen Wagniskapital in Start-ups

Start-ups brauchen nicht nur Ideen, sondern auch das nötige Kapital. Doch nicht jeder Investor lässt sich vom Leitspruch „no risk no fun“ treiben, in Deutschland ist das Einsammeln von Wagniskapital jedenfalls schwieriger als zum Beispiel in den USA. Der Staat hat dies auch erkannt und fördert seit 2013 Investments in junge und innovative Unternehmen mit Zuschüssen. Nur: Haben diese Zuschüsse

...