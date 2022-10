Verkaufsstart der Tagestickets für die Bungesgartenschau Mannheim

Mannheim. Es blüht auf den Kapuzinerplanken. Dahlien, Herbstanemonen, Sonnenhut und Chrysanthemen hat das Team von Lydia Frotscher, der Gärtnerischen Leiterin der Bundesgartenschau, mit Hilfe von Blumen Otto hier in großen Bottichen, einem Schubkarren oder in Gestecken drapiert. Mag auch nebenan der Herbstmarkt sein – sieht man die Blütenpracht und dazu die Leute, die in der Vormittagssonne im Liegestuhl liegen, sieht das alles noch sehr sommerlich aus. Dazu gibt es sogar, wenn auch aus Pappe und arg verkleinert, ein paar Nachbildungen der Kabinen der Seilbahn, die jetzt wirklich einfach an einem Stoffseil baumeln und aufmerksam machen auf die Stellwände aus Europaletten, auf denen die Buga-Macher ihre Konzepte und Projekte vorstellen. Fabian Burstein, der Projektleiter des Kulturprogramms, hängt bis zuletzt noch Bilder der vielen Künstler auf, die er für einen Auftritt auf der Bundesgartenschau gewonnen hat.

„Was wir investieren, wird bleiben!“

Bülent Ceylan ist einer davon – und daher auf den Kapuzinerplanken dabei, um Werbung für den Verkaufsstart der Tageskarten zu machen. Der beginnt bewusst an dem Wochenende, an dem in einem Jahr schon wieder die Schlussfeier der Bundesgartenschau beginnt. Der Start des Verkaufs der Einzeltickets soll die Mannheimer anspornen, Familienmitglieder, Freunde und Bekannte im nächsten Jahr zur Bundesgartenschau einzuladen. „Wir machen das mit Blick auf Weihnachten, denn das ist doch ein tolles Geschenk – man kann einen Tag auf der Buga schenken“, so Michael Schnellbach, der Geschäftsführer der Bundesgartenschau. In einem Gespräch auf der Bühne mit Moderatorin Isolde Fischer vom Improvisationstheater „Drama light“ bekennt er zwar, dass gerade der heiße Sommer eine große Herausforderung gewesen sei. „Wir haben es aber geschafft, wirklich alle Bäume und Pflanzen durchzubringen“, nur auf den Wiesen müsse „an der einen ode anderen Stelle nachgesäht“ werden. Und trotz aller Zweifel betont er: „Wir werden fertig!“

„Was wir investieren, wird bleiben“, verweist Oberbürgermeister Peter Kurz darauf, dass durch die Bundesgartenschau frühere Kasernenfläche entsiegelt, ein durchgehender Grünzug vom Käfertaler Wald bis zum Luisenpark geschaffen, der Luisenpark aufgewertet und dauerhafte neue Einrichtungen wie die U-Halle und der Panoramasteg geboten werden. Und alle über 5000 Veranstaltungen sowie Fahren mit der Seilbahn seien im Eintrittspreis enthalten, ergänzt Schnellbach.

28 Euro kostet ein Tagesticket für Erwachsene, der Preis für zwei aufeinanderfolgende Tage beträgt 43 Euro. Junge Erwachsene von 15 bis 24 Jahre zahlen nur elf Euro am Tag, 17 Euro für zwei Tage. Für Begünstigte, etwa die Bezieher von Hartz IV, werden 18 Euro für einen und 28 Euro für zwei Tage fällig. Ein- und Zweitagestickets und Dauerkarten gibt es an den Kassen am Haupteingang des Luisenparks, beim „Mannheimer Morgen“ in Thalia in den Planken, in der Tourist Information am Willy-Brand-Platz 5 und am Container der Tourist Information am Paradeplatz, bei Engelhorn an der Kasse im Erdgeschoss und im sechsten Obergeschoss, bei Engelhorn Sports und bei Engelhorn in Viernheim sowie vielen Tourist-Infos der Region.