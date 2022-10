Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Neuester Impfstoff speziell für Omikron in Mannheim sehr gefragt: Mit dem neuen Vakzin von Biontech, das speziell auf die derzeit dominierende Omikron-Variante zugeschnitten ist, kommen jetzt plötzlich doppelt so viele Menschen ins kommunale Impfzentrum in Mannheim.

Der Mannheimer Bahnhofsvorplatz wird wieder angefahren: Seit Mitte Mai mussten die Fahrgäste der RNV vom Hauptbahnhof zum Tattersall oder der Universität laufen, um in die Stadtbahn steigen zu können. Ab Samstag werden die neuen Haltestellen auf dem Williy Brandt-Platz angefahren.

Neue Regionalbahnen - Ein Weltrekord-Zug für die Pfalz: Ab 2025 sollen Akkuzüge durch die Pfalz rollen. Dieser soll nicht nur Komfort bieten, sondern vor allem zum Klimaschutz beitragen. Ein Prototyp wurde nun vorgestellt und rollte von Ludwigshafen nach Neustadt.

Wie viel soziale Verantwortung ein Sportclub trägt: Der TSV Mannheim ist mehr als ein Sportverein. Er unterhält eine Kita, einen Chor und ein Orchester. Müssen sich moderne Vereine so aufstellen? TSV-Vorstand Bernd Kupfer erklärt im Podcast "Mensch Mannheim" die Philosophie.

Warum der Jazz für Joannes Hamm Intellekt und Bauchgefühl verbindet: Mit 26 Jahren hat Johannes Hamm bereits Schlagzeug in Mannheim, Basel und New York studiert. Nun spielt er bei Jazz im Quadrat - ein Gespräch über klassische Gitarre, Punk und die riskante Spielart des Jazz.

Hockenheimer Leberwurst-Hersteller Cornelius will der Krise trotzen: Corona-Folgen, massiv verteuerte Energie und Rohstoffe, zunehmende Regulierung - Trotz großer Herausforderungen sieht sich der Familienbetrieb für die Zukunft gut gerüstet.

Alte Sternwarte in Mannheim - landesweit einzigartig: Das barocke Gebäude gehört zu den ältesten Mannheims und ist für Baden-Württemberg einzigartig: die Alte Sternwarte. Vor 250 Jahren war die Grundsteinlegung. Seither arbeiteten hier Astronomen, aber auch Künstler.

Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus erhält in Bensheim den Karl-Kübel-Preis: Auszeichnung für einen "Weichensteller und Hoffnungsgeber. Der Wirtschaftswissenschaftler setzte die Idee um, Mikrokredite ohne Sicherheiten vor allem an Frauen zu vergeben, damit sie sich aus ihrer Armut befreien können.

