Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Übergangslösung für das Restaurant 1832 im Hambacher Schloss gefunden: Nach dem Insolvenzantrag hat die Gastronomie wieder eine neue Perspektive. Warum diese Lösung allerdings nicht optimal ist, können sie hier lesen

Fußball-Funktionär Andreas Rettig: „Katar ist und bleibt ein Skandal“: Sein Schlagabtausch mit Uli Hoeneß rund um das Thema "WM in Katar" wurde viel diskutiert. Im Interview meldet sich Andreas Rettig nun erneut zu Wort und wiederholt seine Kritik an Katar - und am FC Bayern

Apfelschuss auf Seebühne: Das Nationaltheater eröffnet mit der Legende des Schweizer Nationalhelden auf der Seebühne die Schillertage 2023 im Luisenpark

Wie mit kolonialen Kulturgütern verfahren werden soll: Podiumsdiskussion über Handhabe von kollonialen Kulturgütern im Reis-Engelhorn-Museum am 4. Oktober

Die Krümel vom Kuchen: Ob auf Kuchen, Törtchen oder als knusprige Krönung eines Desserts: Crunchige Streusel als Topping machen den süßen Genuss perfekt. Was beim Herstellen zu beachten ist

Die Gastronomie am Hambacher Schloss ist zahlungsunfähig. © Klaus Venus