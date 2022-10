Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Stadt lehnt Rettungswache ab: Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu tragischen Unfällen am Vogelstangsee. Auch Müll und unerlaubte Grillpartys stören den Bezirksbeirat Wallstadt Nun hat die Stadt geantwortet

Neugestaltung der Mannheimer Neckarwiese: Das Mannheimer Neckarvorland soll neu gestaltet werden. Bei einem Vor-Ort-Termin hat das beauftragte Planungsbüro aus Bruchsal erste Ideen skizziert. Klar ist: Heidelberg soll kein Vorbild sein

Söhne Mannheims im Modehaus: Zu fünft und rein akustisch traten die Söhne Mannheims im Mannheimer Modehaus Engelhorn auf. Sänger Karim Amun sprach über das neue Album der Band und hofft auf Sarah Connor

Nachhaltigkeit und Digitalisierung: Digital und nachhaltig zu werden, ist jeweils für sich genommen eine Herausforderung für Unternehmen. Wer beides verbindet, hat das Zeug zum Vorzeigeunternehmen. Ein Gastbeitrag von Peter Gassmann und Harald Christ

„Ich bin so fit wie nie“: Der Weinheimer Triathlet Florian Angert peilt bei seiner WM-Premiere auf Hawaii einen Platz unter den Top Fünf an. Dass er nicht zu den Topfavoriten gezählt wird, lässt ihn kalt

Kochtipps für den Herbst: Kürbissuppe ist köstlich. Die Riesenfrüchte können Sie aber sehr vielseitig zubereiten - etwa als Rohkost, eingelegt, gebraten, gegrillt. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Tipps und Anregungen

