Söhne Mannheims im Modehaus: Ausblick auf das, was kommt

Der Winter 2010: Die Söhne Mannheims spielen in Obertauern bei -20 Grad Celsius das vermutlich kälteste Konzert ihrer Karriere – und bleiben mit einem unvergesslichen Auftakt zur Eröffnung der Ski-Saison des Schmuckstücks in den österreichischen Alpen derart prägend in Erinnerung, dass man sich mehr als ein Jahrzehnt später noch nach ihnen sehnt. Nicht umsonst ist Mario Siedler, Chef des

...