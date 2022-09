Florian Angert vor Hawaii: „Ich bin so fit wie nie“

Nach vielen Absagen jagt im Triathlonsport wieder ein Höhepunkt den nächsten. Der Weinheimer Florian Angert erkämpfte sich bei der im Mai nachgeholten WM 2021 in St. George als bester Deutscher Platz fünf und will nun bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii erneut auftrumpfen. Bei seiner Generalprobe in Dallas am 18. September wurde Angert auf einer verkürzten Mitteldistanz in einem

...