Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehrsversuch Die Erbprinzenstraße: Mannheims Staustraße

Die aktuellen Zahlen zum Verkehrsversuch belegen es: Seit dem Start des Projekts sind in der Erbprinzenstraße in der Mannheimer Innenstadt doppelt so viele Autos unterwegs wie davor. Die Stadt will nun Abhilfe schaffen