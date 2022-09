Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schulen in Heidelberg Von Lehrermangel ist Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis zum Schulstart nicht betroffen. Herausforderungen an den Bildungsstätten drohen künftig trotzdem.

Verwirrende Ampel in Mannheim - Die Stadt deckt ein Licht ab: Wem die Ampel grünes Licht zeigt, der darf fahren? Nicht immer, wie ein Beispiel aus Friedrichsfeld zeigt. Dort sorgte eine Ampel für Verwirrung. Jetzt hat die Stadt Mannheim reagiert.

Größtes Weinfest der Welt in Dürkheim - Die Bilanz des ersten Wurstmarkt-Wochenendes: Besucher, Wetter, Sicherheit - was am ersten Wochenende des Wurstmarkts in Bad Dürkheim geboten war und wie die Veranstalter den Auftakt bewerten, berichtet Marktmeister Marcus Brill

Mannheimer Parkschwimmbad verzeichnet Rekord bei Badegästen: Das Parkschwimmbad Mannheim-Rheinau hat in der zurückliegenden Saison einen neuen Rekord aufgestellt. Aber es gibt auch einen Wermutstropfen.

Filmfest in Ludwigshafen endet mit überzeugender Bilanz: In Ludwigshafen ist der Filmkunstpreis des Festivals auf der Parkinsel an Leander Haußmanns hintergründige "Stasikomödie" verliehen worden. Die Organisatoren melden 88.000 Besucher.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Für Tennisspielerinnen und -spieler ohne Verein wird es in Mannheim nur noch zwei Plätze geben. © stock.adobe.com - s-motive

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren