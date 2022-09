„Schockierend“, „menschenunwürdig“, „absolut untragbar“, „nicht mal als Provisorium akzeptabel“ - bei den Zuständen in der Flüchtlingsunterkunft in der Bochumer Straße zeigt sich der Integrationsausschuss des Mannheimer Gemeinderats am Dienstag parteiübergreifend absolut einig.

Auf die Tagesordnung hat das Thema der Migrationsbeirat gesetzt. Dessen Vorsitzende Zahra Alibabanezhad Salem

...