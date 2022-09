Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Diese Mannheimer Wahrzeichen lüften am Sonntag einige Geheimnisse: Verborgene Tempel, weite Fernblicke und Expeditionen in dunkle Keller: Der „Tag des offenen Denkmals“ lockt hinter die Kulissen vieler historischer Gebäude.

Frei von Plastik - zehn Unverpacktläden in Mannheim und Umgebung: Wer nachhaltig einkaufen möchte, ärgert sich häufig darüber, dass in vielen Supermärkten Produkte wie Obst und Gemüse zusätzlich in Plastik verpackt sind. Doch es geht auch anders. Wir stellen zehn Läden vor.

Ehemalige Shisha-Bar: Pavillons in Ludwigshafener Innenstadt sollen weichen: Erst beherbergten sie eine Bankfiliale, dann eine Shisha-Bar - jetzt sollen die Pavillons auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz in Ludwigshafen schnellstmöglich abgerissen werden.

Mannheims 11. September - Als 46 Menschen in den Tod fliegen: Bei der Feier zum 375. Geburtstag der Stadt Mannheim fällt am 11. September 1982 ein US-Hubschrauber mit Fallschirmspringern an Bord wie ein Stein vom Himmel.

Radtour um die Welt - In Kanada sind nicht die Bären das Problem: Der Meckesheimer Management-Coach Karsten Drath fährt in Etappen mit seinem Rad um die Welt. Nach fünf Touren durch Europa war er jetzt erstmals in Kanada unterwegs. Er hat nicht nur ein Abenteuer erlebt.

Mannheimer Blumepeterfest fällt erneut aus: Zum dritten Mal hintereinander muss die große Benefizveranstaltung zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ausfallen. Seit 1967 wird das Blumepeterfest vom Feuerio ausgerichtet.

