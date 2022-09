Stadt zufrieden mit Nachfrage zum Sportangebot im Park

Mannheim. In den 22 Wochen der diesjährigen Sport im Park-Saison wurde das Angebot des Abendprogramms wieder gut besucht, teilt die Stadt mit. An den insgesamt acht Angeboten sowie fünf Specials des Fachbereichs Sport und Freizeit nahmen diesmal mehr als 14 000 Bürger teil.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht nur im Unteren Luisenpark, sondern auch auf der Sportanlage Franklin und am Karlstern gab es mehr als 150 kostenlose Sportangebote. Zudem bot die Stadt einige spannende Specials wie Inklusives Tanzen mit dem Tausendfüßler Club, ein Workout mit Olympionikin Christina Obergföll, Yoga bei Vollmond, Cornhole mit der DJK Feudenheim sowie Hula-Hoop-Dance.

Ausrüstung für Winterpause

„Wir haben dieses Jahr unser Sport im Park-Kernangebot erfolgreich erweitern können“, betont Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer. „Wie in den letzten Jahren gilt den Übungsleiterinnen und Übungsleitern ein großes Kompliment, die wöchentlich ein attraktives Sportprogramm auf die Beine gestellt haben und bei den Specials unterstützt haben.“

Wer auch in der Winterpause an der frischen Luft Sport treiben möchte, dem steht die Sportbox im Unteren Luisenpark jederzeit kostenlos zur Verfügung. Dies ist eine Möglichkeit, Fitness-Training im Freien mit der klassischen Ausrüstung aus dem Functional zu gestalten. In der App „SportBox - app and move“ wird von der Buchung der Sportbox bis hin zur Nutzung der einzelnen Geräte alles erklärt.