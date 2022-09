Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheims 11. September - Als 46 Menschen in den Tod fliegen: Am 11. September 1982 fällt bei der Feier zum 375. Geburtstag der Stadt Mannheim ein US-Hubschrauber mit Fallschirmspringern vom Himmel

Video - Wie Augenzeugen und Angehörige Mannheims Katastrophe 1982 erlebten: 46 Menschen kamen beim Hubschrauberabsturz ums Leben. Volker Dressler begleitete den Einsatz damals als Pressesprecher der Polizei

Ukrainische Flüchtlinge in Mannheimer Schulen: "Der zusätzliche Aufwand ist sehr hoch": Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn greift für viele geflüchteten Jugendlichen die Schulpflicht. Wie die Schulen mit der neuen Situation umgehen

Das Internet als Rollenspiel für Ludwigshafener Gymnasien mit MINT-Schwerpunkt: Die Ministerinnen Stefanie Hubig und Theresa Schopper besuchen Max-Planck-Gymnasium und seinen MINT-Schwerpunkt

Sparkassenpräsident: "Rezession immer wahrscheinlicher": Von der EZB fordert Peter Schneider weitere Zinserhöhungen, obwohl das für die Konjunktur in Deutschland gefährlich sein kann. Im Interview verrät der Sparkassenpräsident, ob uns eine neue Bankenkrise droht

Festival in Ludwigshafen: Wer hat den Filmkunstpreis verdient? Am Samstag wird auf der Ludwigshafener Parkinsel der Filmkurspreis verliehen. Wir stellen einige würdige Kandidaten für die Hauptauszeichnung des Festivals des deutschen Films vor

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!