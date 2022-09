Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Erster Schnellladepark für Elektroautos in Mannheim eröffnet: In der Mannheimer Innenstadt gibt es jetzt einen Schnellladepark für Elektroautos. Das Aufladen dauert nur einige Minuten. Bis zur Bundesgartenschau sollen weitere Stationen im Stadtgebiet entstehen

Worum es beim Rechtsstreit um den Mannheimer Mietspiegel genau geht: Im Berufungsverfahren um den Mannheimer Mietspiegel sind noch einige Details zum Ausgangsfall bekannt geworden. Es dreht sich um eine 89-Quadratmeter-Wohnung in Feudenheim, deren Miete um mehr als 100 Euro steigen sollte

Bad Dürkheims Bürgermeister über Eintritt beim Wurstmarkt, Sicherheit und den ÖPNV: Der Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger spricht einen Tag vor dem Beginn des größten Weinfestes der Welt über den Spagat des unbesorgten Feierns in einer kristenhaften Situation und über die Sicherheitsdebatte.

"MM"-Sommerquiz: Spannende Fragen zum Thema Uni und Hochschule: Rennautos, Promis und Kommunalpolitik: Die Studienlandschaft in Mannheim ist spannend. Kennen Sie sich aus?

Verbrechen im Quadrat: Stalking-Terror endet tödlich: Mehrere Hammerschläge und 27 Messerstiche - die 33-jährige Mutter einer kleinen Tochter hat keine Chance. Der Mann, der sie mal geliebt hat, zerstört sie. Monatelang war er ihr nach der Trennung auf den Fersen geblieben, hatte sie verfolgt, kontrolliert und bedroht. Dann machte er seine Ankündigung wahr. Es sei Liebe gewesen, sagt er später vor Gericht

Guitar Summit in Mannheim - Konzerte und Fingerstyle-Virtuosen: Am Wochenende findet im Mannheimer Rosengarten der Guitar Summit statt. Neben Szene-Größen sind auch regionale Aussteller vertreten. Zudem wartet Europas größte Gitarrenmesse mit Konzertabenden und einem Familientag auf

KulTour: Ärzte-Open-Air, Filmfestival-Finale, Guitar Summit, Chako und vieles mehr: Die KulTour durch die Terminkalender bietet neben den Großevents auch spezielle Abende - wie das Gedenkkonzert für die verunglückten Jazzmusiker Christian Huber und Jörg Teichert

