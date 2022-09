Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Parkplatz statt Bildungscampus: Es sollte ein Großprojekt für Kita-Kinder, Schüler und Studenten werden: der Bildungscampus des Internationalen Bunds in Neckarau Der Startschuss fiel 2019 mit viel Prominenz, passiert ist nichts. Warum es dabei bleibt

Auswanderer aus der Region: Maximilian und Kristine Fix haben im neuseeländischen Wellington eine Familie gegründet. Beide lassen sich mitreißen von der Freundlichkeit und der entspannten Haltung der „Kiwis“. Doch sie müssen auch kämpfen

Robbie Williams feiert sein 25. Dienstjubiläum: Gesundheitlich angeschlagen, seit Jahren ohne neuen Hit, aber mit originellen Geschäftsideen: Robbie Williams feiert sein 25. Dienstjubiläum als Solokünstler. Und sagt, dass er nicht mehr nach konventionellen Hits strebt

Vertrag oder Einzelkauf: Kunden haben meist die Wahl zwischen einem Smartphone plus Vertrag oder eben nur dem Kauf des Gerätes. Was ist die günstigste Variante? Eine Entscheidungshilfe für clevere Käufer

Mannheimer Ärztin auf den Philippinen: Schwere Schicksale, Grenzerfahrungen im Dschungel, berührende Momente: Klinikum-Medizinerin Katharina Hempel war mit einer rollenden Urwaldklinik für die Hilfsorganisation German Doctors auf den Philippinen

"MM"-Sommerquiz:: Der Mannheimer Stadtteil Neckarstadt feiert seinen 150. Geburtstag. Unser-Rätsel richtet sich diesmal an Geschichts-Interessierte. Wer weiß, wie in der Neckarstadt alles angefangen hat?

