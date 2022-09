Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheims Bundestagsabgeordnete erhalten Bestnoten: Geht es nach dem bekannten Online-Portal machen die vier Bundestagsabgeordneten der Stadt eine sehr gute Arbeit. An der Spitze und am Ende des Rankings sind ebenfalls bekannte Namen zu finden

Was eine Unternehmerin von der 42-Stunden-Woche hält: Denise Schurzmann ist Chefin der Wirtschaftsjunioren. Als Arbeitgeberin hat sie eine klare Meinung über längere Arbeitszeiten und die Rente mit 70. In eineinhalb Wochen kommen die Wirtschaftsjunioren nach Mannheim

Wie Peter Baltruschat Kultur an ungewöhnliche Ort in Mannheim bringt: Welche Kritierien ein Ort für die Reihe "wOrtwechsel" erfüllen muss, warum der Friedhof ein guter Platz für Gespräche ist und wie die Idee zur Veranstaltungsreihe enstanden ist, verrät Kulturmacher Peter Baltruschat

Schauspielerin Ulrike Folkerts spricht beim Filmfestival Ludwigshafen über den neuen "Tatort": Beim Festival des Deutschen Films hat der neue Tatort aus Ludwigshafen Premiere gefeiert. Auf dem Podium haben der Drehbuchautor und die Darsteller verraten, was ihn von anderen Teilen der Reihe unterscheidet

21-jährige Studentin aus Oftersheim verteidigt Platz eins bei "Erzähl mir was": Die in Oftersheim aufgewachsene Vanessa Palumbo gewinnt mit ihrer neuen Geschichte "Faltvogelregen" wie im Vorjahr den Erzählwettbewerb dieser Redaktion

