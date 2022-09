Hochkaräterparade: Ärzte-Open-Air, Filmfestival-Finale, Guitar Summit, Chako und vieles mehr

Metropolregion. Die Ärzte rocken das Maimarktgelände mit Drangsal und LÜT

Mannheim. Wie bei den Toten Hosen vor sechs Wochen werden auch beim Mannheimer Open Air der Punkrock-Kollegen Die Ärzte am 11. September etwa 28 000 Fans erwartet. Das heißt: Es gibt noch Karten für das Mini-Festival auf dem Maimarktgelände – im Vorverkauf unter bademeister.pom-shop.com für 70 Euro plus Versandkosten oder an der Abendkasse, die ab 17 Uhr öffnet. Einlass ist ab 16 Uhr. Die Show beginnt um 18 Uhr mit der norwegischen Punkrock-Band LÜT. Ab 18.50 Uhr übernimmt Drangsal, der Indie-Popstar aus Herxheim.

Die Ärzte legen um 20 Uhr los, ihr Konzert soll bis etwa 20.30 Uhr dauern. Auf der Setlist der „Buffalo Bill in Rom“-Tournee standen zuletzt neben Songs vom aktuellen Album „Dunkel“ (hier dazu unser Interview ), Lieder aus allen Karrierephasen und natürlich Klassiker wie „Zu spät“ oder „Schrei nach Liebe“. Die Anreise mit den Öffentlichen empfiehlt sich. Wie gewohnt sperrt das Ordnungsamt unter anderem die Xaver-Fuhr-Straße wird ab 12 Uhr bis Mitternacht von der Hans-Thoma-Straße bis Tor 2 für den Verkehr. Die Durchfahrt zum Maimarktgelände ist nicht möglich, auch für Taxis nicht. Hier die detaillierte Information der Stadt Mannheim zu Fahrplänen und Verkehrssituation: mannheim.de

Die Ärzte, „Noise"

Tag des offenen Denkmals bietet Einblicke ins Verborgene

Metropolregion. Einmal im Jahr öffnen sich beim Tag des offenen Denkmals bundesweit allerlei Türen und Tore, die der Öffentlichkeit ansonsten verschlossen bleiben. So auch dieses Mal, und so auch wieder in der Metropolregion Rhein-Neckar, die wie gewohnt mit einer Vielzahl von Angeboten an dem Aktionstag teilnimmt, der heuer auf den Sonntag, 9. September, fällt. In der ganzen Bundesrepublik wirken über 2500 Kommunen mit rund 7500 Denkmälern an dieser größten Kulturveranstaltung des Landes mit, die seit 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird und unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht. „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ lautet das diesjährige Motto, denn, so informiert die Stiftung Denkmalschutz: „Historische Bausubstanz ist reich an Indizien und Beweismaterial, die es zu entdecken gilt. Was erzählen beispielsweise Narben, Ergänzungen und Weiterentwicklungen über ein Bauwerk und seine Bewohner?“

Zu einer Entdeckungsreise ins Verborgene lädt auch die Stadt Mannheim ein: Dort ist (neben zahlreichen anderen Veranstaltungen) die historische Grammanngruft zu besichtigen, die älteste Gruftanlage des Hauptfriedhofes, die zugleich auch das einzig vorhandene Gemälde innerhalb eines Mausoleums auf den Mannheimer Friedhöfen beherbergt - ein Christusbildes aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die entsprechenden Führungen finden von 10 bis 16 Uhr alle 60 Minuten statt. Bei der kleinen Fahrradtour namens „Die Spur der Steine - Woraus besteht die Stadt?“ lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dagegen an diversen Beispielen die verschiedenen Baumaterialien der Stadt kennen; los geht es um 11 und um 16 Uhr am Marktplatz im Quadrat G1.

In Heidelberg werden etwa (zwischen 12 und 16 Uhr) Führungen durch den alten Bahnwasserturm in der Eppelheimer Straße angeboten, der Ende der 1920er Jahre erbaut wurde und bis 70er Jahre Dampflokomotiven mit Wasser versorgte. „Monumental aber vergessen“ ist daneben der „Hexenturm“, der vollständig erhaltene Eckturm der mittelalterlichen Stadtbefestigung (um 1300) in der Grabengasse 3-5, der um 11 Uhr bei einer Führung vorgestellt wird.

Doch auch digitale Formate gibt es diesmal, so wird etwa am Sonntag ein virtueller Turmrundgang durch den 53 Meter hohen Wormser Brückenturm freigeschaltet, der von 1897 von 1900 nach Plänen von Stadtbaumeister Karl Hofmann im sogenannten „Nibelungenstil“ erbaut wurde. Eine neue App zum Tag des offenen Denkmals und das Gesamtprogramm findet sich auf der Website der Deutschen Stiftung Denkmalschutz: tag-des-offenen-denkmals.de

Weggefährten geben Gedenkkonzert für verstorbene Musiker Jörg Teichert und Christian Huber in Alter Feuerwache

Mannheim. Es war ein Schicksalsschlag der nicht nur die Musikszene der Region zutiefst erschütterte, als der Dossenheimer Gitarrist Jörg Teichert und der Mannheimer Schlagzeuger Christian Huber im Februar dieses Jahres bei einem Verkehrsunfall auf der A 8 starben. In der Alten Feuerwache Mannheim wird der beiden nun mit dem Memorial-Konzert am Dienstag, 13. September, um 20 Uhr gedacht, das zahlreiche Weggefährten der beiden gemeinsam gestalten. „Jörg Teichert und Christian Huber waren als Musiker für ihre stilistische Vielfalt bekannt, für ihre Fähigkeit, mit ihrer Musik Verbindungen zu einer anderen Zeit, einer anderen Kultur oder einem neuen Lebensgefühl herzustellen“, schreibt die Feuerwache dazu. „Beide waren auch in ihren großen Freundeskreisen wichtige, verbindende Elemente. Wir wollen diese wunderbaren Menschen feiern! Wir wollen zeigen, dass ihre Brücken noch stehen und wir ihnen unendlich dankbar dafür sind, dass sie uns alle immer noch zusammenbringen.“ Musikalisch will dieser Abend würdigen, wie vielfältig die beiden als Musiker und Menschen waren, und, bei aller Traurigkeit: „Es soll ein bunter, fröhlicher Abend werden, denn auf Brücken darf auch getanzt werden.“

Folgende Künstlerinnen, Künstler und Formationen wollen den beiden an diesem Abend die Ehre erweisen: Georg Bauss, Michael Herzer, Erwin Ditzner, Simon Seeleuther, Hans Heiser, das Judith Goldbach Trio, die Necronautics, SMAF und Matchtape, Tom Van der Geld, Michel Fischer, Maren Kips, Fabian Schöne, Clemens Braun, Volker Engelberth, Florin Küppers, Julian Losigkeit, Jonas Herpichböhm, das Klezmer Quartett Heidelberg, das Shamaran Project, das Little Vintage Orchestra, die Whiskydenker, die South West Old Time Allstars, das Black Project (hier unser Interview mit der Band vor dem ersten Konzert ohne die Verstorbenen), Janis Hug, Julian Mayer-Hauff, Christian Ehringer, Stephan Udri, Uli Röser, Bernhard Vanecek, Cordula Hamacher, Joe Reinhuber, Joachim Harras, Alexandra Lehmler, Sarah Lipfert, Julia Nagele, Seyda Apaydin, Lisa Herbolzheimer, Peter Lehel, Ull Möck, Dirk Blümlein, Stephan Zimmermann, Volker Deglmann und Matthias Dörsam.

Karten für diesen exorbitant besetzten Abend unter dem Titel „Remembering Christian Huber & Jörg Teichert“ gibt es im Online-Vorverkauf für 17,50 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse für 20 Euro. Dabei handelt es sich indes nicht um einen Eintritt im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um eine (Mindest-)Spende, die den Hinterbliebenen zugute kommen soll. Es soll auch eine Spendenbox geben.

Mehr Informationen finden sich auf der Homepage der Feuerwache: altefeuerwache.com

Festival des deutschen Film feiert Finale mit Preisverleihungen

Ludwigshafen. Mit 24 Bildern pro Sekunde nähert sich das Festival des deutschen Films seinem Ende: Noch bis Sonntag, 11. September, bietet es den Besucherinnen und Besuchern auf der Ludwigshafener Parkinsel die Möglichkeit, sich eine Fülle verschiedenster Produktionen aus dem Inland wie auch allerlei Gastbeiträge anzusehen. Den Spannungs-Höhepunkt der diesjährigen 18. Ausgabe bildet dabei am Samstag, 10. September, das Filmfest-Finale mitsamt Preisverleihung, das um 19 Uhr im Zeltkino B ausgerichtet wird. Vergeben werden dabei der Filmkunstpreis in drei Kategorien (Bester deutscher Film oderFernsehfilm des Wettbewerbs, Beste Regie und Bestes Drehbuch) sowie der Rheingold Publikumspreis. Alle Preisträgerfilme werden anschließend am Abschlusssonntag ab 11 Uhr im Freiluftkino respektive den Zeltkinos A und B gezeigt. Tickets zu den Festival-Veranstaltungen kosten zum Normalpreis jeweils zwölf Euro. Das Gesamtprogramm sowie die Tickets gibt es auf der Festival-Homepage: festival-des-deutschen-films.de

Guitar Summit im Mannheimer Rosengarten versammelt Who is Who der Gitarren-Szene

Mannheim. Alles dreht sich um die hohe Saitenkunst beim Guitar Summit, der großen Fachveranstaltung, bei der sich das Who is Who der internationalen Gitarrenbranche im Mannheimer Rosengarten die Ehre gibt. Drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. September, bietet dieser Gitarrengipfel seinen Besucherinnen und Besuchern allerlei Workshops, Konzerte und nicht zuletzt die Möglichkeit fürs ausgiebige Fachsimpeln. Über drei Dutzend Gitarristinnen und Gitarristen wirken an der Veranstaltung mit. Bei den „Friday & Saturday Night in Concert“-Shows kommt ein großer Teil dieser Künstlerinnen und Künstler, die tagsüber noch auf Workshop- und Masterclass-Bühnen standen, wieder im Mozartsaal zusammen, um zu musizieren. In diesem Jahr wird der Fokus nach Veranstalter-Informationen an beiden Konzertabenden gleichberechtigt auf Akustik- und E-Gitarre beziehungsweise -Bass liegen.

Am Freitag sind somit (ab 17 Uhr) Daniel Peszko, Janek Pentz, Casper Esmann, Mike Dawes, Chris Buck und seine Band Cardinal Black sowie die Martin Miller Session Band auf der Summit-Bühne zu erleben. Am Samstag, gleichfalls ab 17 Uhr, folgen Michał Obrebski, Billy Watman, Sophie Chassée, Jon Gomm und die Henrik Freischlader Band sowie anschließend die Guitar Sumit All-Star Band unter der Leitung von Thomas Blug. In Letzterer spielen Jeff Loomis, Pete Thorn, Henrik Freischlader, Sarah Longfield, Chris Buck, Kfir Ochaion, Henrik Danhage und Marcus Deml die Sechssaitigen sowie Henrik Linder und Julia Hofer den Bass. Am Sonntag ist außerdem Familientag mit vielfältigem Mitmachprogramm.

Das Drei-Tages-Ticket (inklusive „Friday & Saturday Night in Concert“) kostet online 39 Euro („Print@Home“), die Tagestickets für Freitag oder Samstag gibt es jeweils für 29 Euro; das für Sonntag für 19 Euro. Das KIDS-Tagesticket (nur gültig für Kinder unter 14 Jahren) schlägt mit 15 Euro zu Buche. Die Tickethotline ist unter Tel. 0731/880052038 zu erreichen, Karten gibt es auch per Mail an tickets@guitarsummit.de. Für alle Kurzentschlossenen soll es an allen drei Tagen wieder eine Tageskasse geben. Alle Infos zum Gitarrengipfel: guitarsummit.de

Christian „Chako“ Habekost präsentiert „Life is ä Comedy“ im Mannheimer Capitol

Mannheim. „Direkt, live un Mit!Mensche“ geht es im Mannheimer Capitol zu, wo Christian „Chako“ Habekost am Samstag, 10. September, um 20 Uhr sein Publikum begrüßt. „Life is ä Comedy“ heißt sein neues Programm, bei dem sich der Kurpfälzer Humorist und Wortakrobat „so persönlich, direkt und ungeschminkt wie noch nie zuvor in seiner 30-jährigen Karriere“ zeigt, wie die Programmankündigung verrät. Wir erleben Habekost dabei als „Hauptdarsteller auf der Bühne seines Lebens: von der Geburt bis zur Pandemie, vom Mannheimer Kinderhort bis ins Capitol, vom hochdeutsch erzogenen Brillenträger bis zum (kur)pälzisch groovenden Dialektiker, vom Klassenkasper im Gymnasium bis zum Reggae-Doktor im Elfenbeinturm, von der Neckarstadt nach Trinidad und an die Weinstraße.“ Keine Frage: Auch dieses neue Kapitel im „Chakos“ Bühnen-Leben will man keineswegs verpassen. Karten kosten je nach Platzkategorie 37,10 oder 41,50 Euro, ermäßigt 33,80 oder 38,20 Euro. Online-Tickets gibt es bei eventime.de zum Normaltarif für 39,60 oder 44 Euro (zum Selbstausdrucken). Die Capitol-Tickethotline hat die Rufnummer 0621/3367333. Weitere Details zur Show sowie den Ticket-Link gibt es hier: capitol-mannheim.de

Kirchenmusikdirektor Michel präsentiert zum 60. Geburtstag sämtliche Orgelwerke in Mannheimer Christuskirche

Mannheim. Seit 1999 ist er Kirchenmusikdirektor an der Mannheimer Christuskirche und Bezirkskantor für ebenjene Stadt, in der er den Bachchor, den Kammerchor und das Ensemble Mannheim Vocal leitet, um daneben regelmäßig Oratorien und Orchesterkonzerte zu dirigieren. Es gibt noch sehr viel mehr über diesen Organisten und Komponisten und seine vielfältigen Tätigkeitsfelder zu sagen, aber bescheiden wir uns doch erst einmal mit einer aktuellen Angelegenheit: Johannes Matthias Michel feiert diesen Oktober seinen 60. Geburtstag! In der Christuskirche werden vor diesem Hintergrund im September - in Gestalt eines siebenteiligen Konzertzyklus' - sämtliche seiner Orgelwerke aufgeführt. Los geht es am Donnerstag, 8. September, um 19 Uhr mit Michels Psalm-Meditationen, der Tanz-Suite, Shalom al Israel sowie Choralbearbeitungen. Bariton Amnon Seelig singt bei dem Konzert, Michel selbst spielt die Orgel.

Der zweite Teil folgt am Sonntag, 11. September, 19 Uhr, mit folgendem Programm: Passionsmeditationen, Pastelle, Vier Tänze für Pedal solo, Toccata, Swing- und Jazzorgelbüchlein 3. Beate Hofmann spielt hier die Oboe, Marion Krall die Orgel. Karten kosten jeweils zehn (ermäßigt: fünf) Euro und können über einen Link auf der Homepage der Christuskirche bestellt werden.

Dorthin führt dieser Link: christuskirche.org

Konzert von Seiler & Speer in Alter Feuerwache ausverkauft

Mannheim. Bereits ausverkauft ist das Konzert des österreichischen Erfolgs-Duos Seiler & Speer („Ham kummst“), das am Freitag, 9. September, in der Alten Feuerwache Mannheim zu Gast sein wird.

Mannheimer Eintanzhaus lädt zu „Pop-Up Zebra“-Workshops und „Outdoor Creation Summit“

Mannheim. Vor fünf Jahren erblickte das Mannheimer Eintanzhaus das Licht des Kultur-Lebens. „Grund genug, zusammen zu kommen und zu feiern“, meinen die Köpfe hinter dem fein kuratierten Programm des Hauses. Dem kann man nur zustimmen. Aber bevor der Geburtstag am 30. dieses Monats amtlich begangen wird, stehen am Samstag, 10. September, von 11 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr zwei „Pop-Up Zebra“-Workshops mit dem Wiener Kollektiv Klaus auf dem Programm. Und diese wollen zeigen, dass man sich nicht nur auf zwei Beinen sondern genauso rollend, kriechend, drehend oder springend im Öffentlichen Raum bewegen kann. Der Workshop lädt mithin dazu ein, „das gewohnte Bewegungsvokabular zu erweitern, mit Formen der Fortbewegung zu experimentieren und den öffentlichen Raum am Beispiel Zebrastreifen, temporär neu zu denken.“ Die Teilnahme an diesem Format (gerichtet an „Menschen mit und ohne Tanzkenntnisse“) ist kostenfrei, die Anmeldung erfolgt über ein Null-Euro-Ticket auf der Eintanzhaus-Homepage.

„Out and Around“ heißt es anschließend beim „Outdoor Creation Summit“, bei dem sich von Mittwoch, 14. September, bis zum 17. September Künstlerinnen und Künstler aus Mannheim und ganz Europa, aus den Bereichen Tanz, Zeitgenössischer Zirkus, Physical Theatre, Musik, Bildender Kunst und Architektur beim Eintanzhaus aufeinander treffen. Auf das Publikum warten dabei Einblicke in den Probenprozess, Gespräche und Begegnungen an der Bar sowie das Gastspiel „My Body is Your Body“ von Overhead Project und ein großer Parcours zum Abschluss der gemeinsamen Zeit. Los geht es am 14. September um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer hierhin klickt, gelangt zur Programmübersicht: eintanzhaus.de

Josefin Lössl spielt „Liselotte von der Pfalz“ in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Mit „Liselotte von der Pfalz oder Mein wahres anderes Ich“ kehrt die Schauspielerin und Kabarettistin Josefin Lössl von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. September, auf die Bühne der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus zurück. In dem kabarettistischen Theatermonolog von Wolfgang Marschall (Regie: Uwe von Grumbkow) plant eine ambitionierte Fernsehautorin ein Filmfeature über den aufkommenden Feminismus im frühen 20. Jahrhundert. Diese Idee wird indes brüsk abgelehnt und ein „Redaktionsmacho“ empfiehlt ihr, stattdessen an einer Dokumentation über die populäre Liselotte von der Pfalz zu arbeiten. Zunächst empört darüber, beginnt die Autorin sich mit der historischen Frauenfigur Liselotte zu befassen - und gerät dabei mehr und mehr in deren Bann. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Der Eintritt kostet am Freitag 22 Euro, ermäßigt 17 Euro, am Samstag einheitlich 22 Euro und am Sonntag, 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es telefonisch unter 0621/22488 oder per E-Mail info@klapsmuehl.eu. Online variieren die Ticketpreise. Hier geht es zum Spielplan des Klapsmühl': klapsmuehl.eu

Ragawerk präsentieren Album in der OMM

Mannheim. Orientalische Rhythmen verbinden sich mit westlichen Klängen: Am Sonntag, 11. September, 19 Uhr, bringt die Band Ragawerk ihr gleichnamiges neues Album in der Orientalischen Musikakademie Mannheim, Jungbuschstraße 18, erstmals auf die Bühne. Ragawerk ist das neue Projekt des ehemaligen Max Clouth Clans. Für ihr Debütalbum „Return Flight“ wurde die Vorgängerband mit dem Frankfurter Jazzstipendium ausgezeichnet. Max Clouth tourt seitdem regelmäßig durch Indien und Deutschland. Er selbst beschreibt seine Musik als einen „Roadtrip in Gedanken“. Den Auftakt des Abends bestreitet Shany Matthews mit klassischem südindischen Tanz. Abendkasse: 18 Euro.

Sir Mantis rappt in Mannheimer Zeitraumexit

Mannheim. Das Mannheimer Kulturhaus Zeitraumexit widmet sich weiterhin dezidiert dem weiten künstlerischen Feld des Hip-Hop. So werden dort am Samstag, 10. September, 19 Uhr, im Rahmen der „HipHop im Kubus“-Reihe der Leipziger Rapper Sir Mantis sowie - aus der Kurpfalz stammend - Lookey, Julezmann und Gute Gesellschaft begrüßt, die „ihren Endzeit-Boombap mit reduzierten Beats und einer Prise tiefschwarzen Humors“ präsentieren, wie die Programmvorschau verheißt. Als Support treten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des noch bis gleichfalls zum 10. September laufenden „Back on Track”-Workshops auf. Tickets kosten im solidarischen Preissystem zwischen drei und 25 Euro. Direkt zur Veranstaltung führt dieser Link: zeitraumexit.de

Conscious-Rap-Star Megaloh gibt Konzert im Heidelberger Karlstorbahnhof

Heidelberg. Schlicht „21“ hat Rapper Megaloh sein im vergangenen Jahr veröffentlichtes, viertes Album genannt. Darauf zeigt sich der gebürtige Frankfurter „auf Autotune, auf Beats mit Drill- und Afrotrap-Einflüssen, das widerspricht den Gewohnheiten des Publikums, ist jedoch ein deutliches Indiz für den Willen des Rappers, voranzukommen und nicht zu stagnieren“, teilt der Heidelberger Karlstorbahnhof mit, wo der Künstler am Sonntag, 11. September, 20 Uhr, einen Gastspiel-Stopp auf seiner „22 Tour“ einlegt. Im Vorprogramm tritt die in Heidelberg geborene Newcomerin Aisha Vibes auf. An der Abendkasse kostet der Eintritt 33 Euro, im Webshop gibt es Tickets für 30,29 Euro (plus Gebühr). Mehr zum Konzert und zum Ticketkauf: karlstorbahnhof.de

Tastenvirtuose Daniel Roth spielt beim Internationalen Orgelfestival Mannheim-Neckarstadt

Mannheim. Der renommierte französische Organist und Komponist Daniel Roth musiziert am Freitag, 9. September, beim Internationalen ökumenischen Orgelfestival Mannheim-Neckarstadt zunächst um 19 Uhr in der Lutherkirche und danach, ab 20.15 Uhr, in der Herz-Jesu-Kirche. Beim ersten Konzert, das mit einer Einführung beginnt, spielt der Orgel-Virtuose Werke von Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy; beim Folgeauftritt in der Lutherkirche bringt er Kompositionen von Cesar Franck, Charles-Marie Widor und Maurice Durufle zu Gehör. Die Karten kosten zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf per E-Mail an beate.rux-voss@kbz.ekiba.de. Weitere Informationen und den Festival-Flyer gibt es unter anderem unter dieser Online-Adresse: kath-neckarstadt.de

Whiskydenker „schrammeln und knarzen“ kunstvoll beim Bad Sobernheimer MusikSommer

Bad Sobernheim. Wer würde bei diesen schönen Worten nicht Lust bekommen, dabei zu sein, wenn das zu Tönen wird: „Grammophonesk scheppernder Swing – rotzig und musikalisch 1a kunstvoll geschrammelt, geknarzt, getrötet und gegrowlt“, beschreibt das Programm, was an diesem Abend beim MusikSommer am Bad Sobernheimer Barfußpfad zu hören sein wird. Und weiter: Mischt „man nun noch eine gehörige Portion Straßenkötercharme, Ballhausatmosphäre, Garagenbandattitüde und musikalische Unverfrorenheit bei“, könne man sich ganz gut vorstellen wie die Whiskydenker klingen, die am Freitag, 9. September, 19.30 Uhr, in der MusikSommer-Reihe auftreten. In Mitglieder aufgeschlüsselt verbergen sich hinter der Formation Florian Wehse (Trompete, Gesang), David Kirchner (Banjo), Oliver Saar (Tubax – ein Hybrid aus Tuba und Saxofon) sowie unser der immer fabelhafte Ludwigshafener Schlagzeuger Erwin Ditzner. Der Eintritt zum Whiskydenker-Auftritt kostet 17,50 Euro. Und hier geht es zum Kartenlink: musiksommerambarfusspfad.com

Weinheimer Café Central präsentiert Satire mit Titanic BoyGroup und Classic Rock mit Epitaph

Weinheim. Weniger in der Herz-schmerzend schmachtenden Gesangstradition der Jugend-Egos von Robbie Williams, Ronan Keating oder Justin Timberlake als vielmehr in aller humoristischer Schärfe dürfte die Titanic BoyGroup in Erscheinung treten - alias Martin Sonneborn, Thomas Gsella und Oliver Maria Schmitt, die am Donnerstag, 8. September, 20 Uhr, im Weinheimer Café Central ihre satirischen Segel setzen. „Deutschland erwoke!“ heißt das Programm, bei dem sich die Drei (ihres Zeichens „alte, weiße Cis-Männer, gefangen in den Körpern alter weißer Cis-Männer“) so „fresh, agil und woke wie eh und je“ zeigen, wie das Café Central für diesen Abend in Aussicht stellt. Karten dafür kosten 19,80 Euro.

„50 Jahre Classic Rock“ feiern die Veteranen der einst in Dortmund gegründeten und längst zur Rocklegende avancierten Band Epitaph, die am Sonntag, 11. September, auf der Weinheimer Bühne zu erleben sind. Knapp 20 Studio- und Live-Alben hat die Formation um die Gründungsmitglieder Cliff Jackson (Gitarre und Gesang) und Bernd Kolbe (Bass und Gesang) seit Anfang der 70er Jahre herausgebracht. Man darf sich an diesem Abend also wohl auf eine veritable musikalische Zeitreise durch die Rockgeschichte gefasst machen. Unterstützt werden Epitaph von DJ Kraut & Rübe, los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 27,50 Euro. Zu den Café-Central-Veranstaltungen und von dort aus weiter zu den Karten führt dieser Link: cafecentral.de

