Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Die Bordellgasse Lupinenstraße in Mannheim - bereits 1960 scheiterten Umzugspläne: Es begann in der Gutemannstraße, ehe sie 1961 den Namen Lupinenstraße erhielt. Mit der Bordellgasse in Mannheim ist viel Historie verbunden. Nicht nur Moralvorstellungen, auch die hier konsumierten Drogen änderten sich

Die Lage der Analphabeten in Mannheim: Am 8. September findet der jährliche Weltalphabetisierungstag statt. In und um Mannheim soll die Zahl derjenigen, die nicht lesen und schreiben können, bei mehreren Zehntausend liegen. Viele leiden unter Einsamkeit

Wie die Babyboomer den Personalmangel verschärfen: Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente, es rücken aber viel zu wenige junge Kräfte nach. Ein möglicher Ausweg: mehr Zuwanderung. Wie Wissenschaftler darüber denken

Wurstmarkt, Altstadtfeste, Kerwe - Feste in der Region: Es darf wieder gefeiert werden. Neben dem Dürkheimer Wurstmarkt finden in der Region drei weitere große Volksfeste nach zweijähriger Corona-Zwangspause statt. Dabei wird jeweils ein buntes Programm geboten

Kostenfalle Indexmiete oder warum sich viele Mieter Sorgen machen: Das kann teuer werden. Wer einen Indexmietvertrag hat, konnte sich die letzten Jahre besonders über die niedrige Inflation freuen. Die jetzt steigende Teuerrungsrate könnte sie aber hart treffen

TV Friedrichsfeld freut Rückkehr in die Lilli-Gräber-Halle: Sie sind zurück in ihrem Wohnzimmer. Ab Montag dürfen die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld wieder in der Lilli-Gräber-Halle trainieren und spielen.

