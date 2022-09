Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Stadt Mannheim bei Lebensmittelkontrollen vorgeht: Pizza mit Metallspänen, Fingernägel im Donut: Lebensmittelkontrollen fördern auch Unangenehmes zutage. Worum es der Stadt bei den Kontrollen geht, erklären Christian Specht und Peer-Kai Schellenberger vom Verbraucherschutz

Wie die BASF Das Beheizen der Steamcracker mit grünem Strom statt Erdgas soll riesige Mengen an Kohlendioxid einsparen. Jetzt startet in Ludwigshafen ein wichtiges Pilotprojekt. Fragen und Antworten

50 000 Pflanzen reinigen das Wasser in der Feudenheimer Au in Mannheim: Wie ein Wasserfilter – nur viel, viel, viel größer. 4300 Quadratmeter umfasst das riesige Becken im Süden der Feudenheimer Au, das derzeit bepflanzt wird. Damit ist es funktionsfähig

Leben ohne Brüste - Frau setzt Zeichen in Mannheim: Antje Proft ist auf dem Weg nach Mannheim. Im Gepäck auf dem Rad hat sie „Mutmachpost“. Sie will über aufklären über ihr Leben ohne Brust - und erklärt warum keine zu haben oft ein "Arschlochindikator" ist

„Nummer 6“ im Mannheimer Jungbusch endgültig geschlossen: Am Montag war der letzte Öffnungstag der "Nummer 6". Auch das "Café Vienna in S1 hat derzeit geschlossen. Zu den Hintergründen äußert sich der Betreiber nicht. Ehemalige Gäste machen ihrem Unmut in den Kommentarspalten Luft

Aufarbeitung von Missbrauch im Bistum Speyer steckt in der Krise: Mit Bernhard Scholten ist der Vorsitzende der Unabhängigen Aufarbeitungskommission zurückgetreten. Eine frühere Patientin warf ihm Missbrauch vor. Nun ist unklar, wer die Sache klärt. Bischof Wiesemann hält sich eher raus

Was das Sanierungskonzept für die Innenstadt in Ludwigshafen bewirken soll: Mehr Wohn- und Lebensqualität: Mit Hilfe von 16 Millionen Euro aus dem Fördertopf des Landes Rheinland-Pfalz soll in Ludwigshafen die Innenstadt auf Vordermann gebracht werden. Darum geht es

Fred Fuchs fragt nach - Warum spielen Menschen eigentlich Theater? Wie Theater entstanden ist, erzählt "MM"-Kulturchef Stefan Dettlinger im gemeinsamen Kinder-Podcast von "MM" und "Radio Regenbogen". Ein bisschen hat es damit zu tun, dass Menschen sich ganz oft streiten und böse sind...

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren