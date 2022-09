Die Metropolregion lädt am Wochenende zum Feiern ein. Mit dem Dürkheimer Wurstmarkt, den Altstadtfesten in Ladenburg und Speyer sowie der Kerwe in Lampertheim finden gleich vier Volksfeste nach jeweils zweijähriger Corona-Pause statt.

Bereits in die 606. Auflage geht das größte Weinfest der Welt: der Dürkheimer Wurstmarkt, der seine Pforten vom 9. bis 13. September sowie vom 16. bis 19.

...