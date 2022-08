Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das sagen die Gemeinderats-Fraktionen zum Unfall im Mannheimer Hafen: In einer ersten Bewertung sind sich die Fraktionen uneins, wie die Warnung gewirkt hat. Konsens herrscht, dass Alarmsignale wieder stärker im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden müssen.

Für die Energiewende gibt es zu wenige Handwerker: Viele wollen jetzt eine Solaranlage oder eine Wärmepumpe installieren. Die Wartezeiten betragen bereits jetzt bis zu einem Jahr.

Das macht den Löwen Mut: Die Rhein-Neckar Löwen starten in die neue Saison. Es gibt einen neuen Trainer, doch nicht nur deshalb besteht Hoffnung auf Besserung.

"Buwe Gebabbel" spielt „DoppelPass“: Die „MM“-Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller haben un der neuen Folge des Waldhof-Podcasts Vertreter der Initiative "DoppelPass" zugast. Gemeinsam sprechen sie über deren Gründungsphase, den möglichen Aufstieg und ein neues Stadion.

Beim Filmfestival in Ludwigshafen stehen Schauspieler im Zentrum: Vor allem die Darsteller tragen einen Film. Das bestätigen beim Festival des deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen die zwei Filme „Stasikomödie“ und „Laufen“.

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren