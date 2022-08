Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Oberkörper frei für alle in Mannheimer Bädern?: Partei Volt fordert, dass alle oben ohne baden können. Der FKK-Familiensportbund sieht Probleme bei der Umsetzung.

Spannende Fragen rund um den Kleingarten: Mannheim-Expertinnen und Experten sind im siebten Teil des Sommerquiz gefragt. Testen Sie ihr Wissen übers Selbstversorgerdasein und erraten Sie, welche Tierchen wirklich nützlich sind.

Tosender Applaus in Musikpark Ludwigshafen: Michael Müller alias Schürze bringt mit dem Hit "Layla" im Ludwigshafener Musikpark die Fans zum Mitsingen - und das lauthals.

Heidelberger Schlossbeleuchtung ab September aus: Die Fassade des weltberühmten Heidelberger Wahrzeichens bleibt den ganzen Winter dunkel. Und auch die Raumtemperaturen werden heruntergefahren.

Europäische Woche des Sports kommt erstmals nach Mannheim: #beactive ist das Motto der europäischen Woche des Sports, die im September erstmals in Mannheim ausgetragen wird. Höhepunkt wird dabei die #beactive-Night sein, die beim TSV Mannheim 1846 stattfinden soll.

Wie sich die neuen Straßenbahnen in der Region anfühlen: Sie kommen mit rund zwei Jahren Verspätung, aber sie kommen. Die neuen Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehrsbetrioebe. Am 1:1-Modell kann man schon mal testen, wie sich die neue Bahn so anfühlt.

