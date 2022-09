Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Alter Kohlhof in Heidelberg Auch abseits des Gerichtsverfahrens um den Rückkauf des Alten Kohlhofs in Heidelberg zoffen sich die Eigentümerfamilie Hofbauer und die Stadt weiter. Dabei ist sogar ein Ende des Verfahrens in Sicht.

So ist der neue "Tatort" aus Ludwigshafen: Der "Tatort" kommt am Sonntag, 4. September, mit einer Folge aus Ludwigshafen zurück. In "Das Verhör" wird eine Frau brutal ermodet. Kommissarin Lena Odenthal ist sich sicher, dass es ein Femizid war.

Video: Als Spitzensportler reiste Timo Wangler zu Wettkämpfen überall auf der Welt. Nun hat er diesen Sommer das Büro des Bürgermeisters im Ketscher Rathaus bezogen.

Warum ist Rassismus immer noch ein Thema? Es ist etwas, das Weiße oft nicht sehen: Diskriminierung und Ausgrenzung bestimmen immer noch den Alltag vieler Schwarzer Menschen, auch in Deutschland. Ein Gastbeitrag von Florence Brokowski-Shekete.

Grüne Oasen in der Region Rhein-Neckar: Die Metropolregion ist nicht nur wichtiger Standort von Wirtschaft und Wissenschaft, sondern bietet zahlreiche herrliche Parks. Das zeigt die neue Broschüre „GartenpfOrte“.

