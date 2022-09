Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum sich Bird aus Mannheim verabschiedet: Bird-Flottenmanager Willi Fritschi im Interview übers Falschparken, warum sich der E-Scooter-Verleiher Bird aus Mannheim zurückzieht und er nichts von festen Stellplätzen hält.

Kaufhäuser schalten Rolltreppen ab - auch in der Region? Nach Medienberichten stoppen erste Kaufhäuser ihre Rolltreppen, um weniger Strom zu verbrauchen. Was Läden in der Region davon halten - und was sie sich sonst noch für Sparmaßnahmen überlegt haben.

Warum die Genuss-Welt nach Deidesheim schaute: Spitzenkoch Tristan Brandt rief - und sehr viele sind gekommen. Im Weingut Reichsrat von Buhl ging das Pfälzer Gourmet Festival über die Bühne. Wer 590 Euro investierte, durfte dabei sein - und sich durch 18 Küchen probieren.

Die Geiselnahme von München: Das Attentat auf die israelische Mannschaft bei Olympia 1972 beschäftigt Menschen noch nach 50 Jahren. Was lief damals schief? Und wer waren die Toten?

Das tut sich in der Ladenburger Gastro-Landschaft: Es gibt Neuigkeiten aus der Ladenburger Gastronomie. Bei zwei Wirtshäusern gibt es neue Pächter, das traditionsreiche "Krone"-Hotel wechselt den Besitzer. Und buchstäblich ausgezeichnet speisen kann man in der Altstadt auch.

