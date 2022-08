Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufnahmekapazitäten für Geflüchtete haben laut Stadt Mannheim "ihre Grenzen erreicht": Mehr als 4300 Ukrainer sind seit dem 24. Februar in Mannheim registriert worden. Die Stadt hat nun die Räumungsfrist im Thomashaus verlängert. Sieben Gebäude werden auf Columbus zur Unterbringung Geflüchteter vorbereitet

Blutspender dringend gesucht! Warum Konserven derzeit knapp sind: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet dringend zur Blutspende. Denn Blut ist gerade knapp, das hängt auch an Corona. Warum das so ist und wie eine Blutspende genau abläuft, erklärt Eberhard Weck vom DRK im Interview

Medikamente gibt es künftig per App - so funktioniert das "E-Rezept": Der rosa Papierzettel zum Verschreiben von Medikamenten ist in die Jahre gekommen. Ab 1. September wird das ärztliche Rezept daher stufenweise durch eine digitale Lösung ersetzt. Doch wie funktioniert E-Rezept?

Einladung mit dem Bundesadler - zwei Gäste aus der Pfalz beim Bundespräsidenten: Jeweils im August empfängt Frank-Walter Steinmeier in seinem Amtssitz Menschen aus ganz Deutschland, die sich besonders für das Gemeinwohl engagieren. Diesmal dabei: Lena Rieder und Dominique Ehrmantraut

Wie Arbeitsrichterin Sima Faggin "Volkes Stimme" hörte: Welche Ferienjobs haben einst den Geldbeutel gefüllt? Die Mannheimer Arbeitsrichterin Sima Faggin arbeitete in den Schulferien in der Bäckerei und im Gemüseladen. Als Jurastudentin saß sie dann am Telefon - und lernte viel

Das Zeitreise Magazin ist da! Eine Auswahl der 30 spannendsten Ziele voller Geschichte in Mannheim und Umland, dazu die wichtigsten Service-Informationen für Ihre Anreise - jetzt das Magazin hier bestellen!

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren